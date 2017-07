Seleção brasileira chega a Curitiba para fase final da Liga Mundial de Vôlei

Jogadores e comissão técnica da seleção brasileira masculina de vôlei chegaram nesta sexta-feira (30) à noite a Curitiba. A capital paranaense vai receber a fase final da Liga Mundial de Vôlei, que será disputada em uma quadra montada na Arena da Baixada, o estádio do Atlético.

A Liga será entre os duas 4 e 8 de julho – e por isso o Atlético teve que transferir uma partida pela Copa Libertadores, contra o Santos, para a Vila Capanema.

Na fase final da Liga, todos os jogos serão disputados na Arena – serão duas partidas por dia. O Brasil está no grupo A e vai enfrentar Canadá e Rússia. A seleção, agora comandada por Rena Dal Zotto, estreia em 4 de julho, uma terça-feira às 15 horas, diante do Canadá. No dia seguinte, os canadenses enfrentam os russos. O Brasil ainda enfrenta a Rússia no dia 6, uma quinta-feira. O outro grupo tem França, Sérvia e Itália.

Os dois primeiros de cada grupo avançam às semifinais, que serão disputadas na sexta-feira (7). A final será no sábado (8).