PAÍS Chuva moderada ao longo do dia entre o nordeste de Santa Catarina e o Rio de Janeiro; temperatura cai em todo o Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e parte de Minas Gerais e Rio de Janeiro ESTADO DE SP Leste do Estado tem dia nublado; chove a qualquer hora na capital e no litoral GRANDE SP mínima: 13º máxima: 19º Lua crescente