Sozinha, 'Mulher-Maravilha' supera Batman e Superman

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os números não mentem. "Mulher-Maravilha" é a estrela do momento entre os heróis da DC Comics. Batman e Superman vão ter que suar para recuperar o terreno diante da amazona nos cinemas. Desde a estreia, quando arrecadou mais de US$ 100 milhões, o longa de Patty Jenkins vem conquistando marcas importantes. Desta vez, chegou a cifra de US$ 330,5 milhões nesta sexta-feira (30) e deixou para trás nada menos que "Batman vs. Superman: A Origem da Justiça" (2016), que somou US$ 330,3 milhões. No longa do ano passado, Gal Gadot fez sua primeira aparição, pequena, como a amazona Diana. Talvez já seja o caso de roteiristas e produtores redefinirem o espaço de cada um em "Liga da Justiça", filme que volta a reunir o trio da DC (além de Aquaman, Flash e outros). O novo longa inspirado nos quadrinhos deve estrear ainda neste ano, em 17 de novembro. Na última semana, "Mulher-Maravilha" se tornou a maior bilheteria mundial de um filme com atores dirigidos por uma mulher, deixando para trás "Mamma Mia!" (2008), de Phyllida Lloyd. No total, o longa de Jenkins já faturou US$ 666,3 milhões e ocupa a posição 102 no ranking geral. Quem é o 101º? "O Homem de Aço", de Zack Snyder, primeiro filme com Henry Cavill como Superman... e a próxima vítima.