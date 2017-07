Apostador leva prêmio de R$ 3 milhões em sorteio da Quina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.417 da Quina. O prêmio que vai para Caxias do Sul (RS) pagará R$ 2.944.607,27. Os números sorteados nesta sexta-feira (30), em Cachoeira (BA), foram: 35, 38, 56, 65 e 76. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 600.000,00. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 2.944.607,27 Quadra - 4 números acertados - 80 apostas ganhadoras, R$ 5.987,77 Terno - 3 números acertados - 5956 apostas ganhadoras, R$ 120,94 Duque - 2 números acertados - 138015 apostas ganhadoras, R$ 2,87

LOTOFÁCIL

Um apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.531 da Lotofácil. O prêmio que vai para Santos (SP) pagará R$ 1.371.437,50. Os números sorteados nesta sexta-feira (30), em Cachoeira (BA), foram: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 23 e 24. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 1.700.000,00. Confira o rateio: 15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 1.371.437,50 14 acertos - 534 apostas ganhadoras, R$ 1.128,89 13 acertos - 19757 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 227784 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 1128762 apostas ganhadoras, R$ 4,00

LOTOMANIA

Um apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.775 da Lotomania. O prêmio que vai para Minaçu (GO) pagará R$ 725.331,44. Os números sorteados nesta sexta-feira (30), em São Paulo, foram: 08, 14, 18, 32, 35, 38, 43, 45, 51, 53, 67, 74, 75, 80, 85, 89, 92, 95, 96 e 99. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 550.000,00. Confira o rateio: 20 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 725.331,44 19 acertos - 15 apostas ganhadoras, R$ 14.388,62 18 acertos - 125 apostas ganhadoras, R$ 1.541,63 17 acertos - 1170 apostas ganhadoras, R$ 115,29 16 acertos - 6599 apostas ganhadoras, R$ 20,44 15 acertos - 27411 apostas ganhadoras, R$ 4,92 0 acertos - Não houve acertador!