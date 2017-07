Atlético-MG e Cruzeiro tentam embalar no Brasileiro

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-MG e Cruzeiro se encontram pela quinta vez neste ano em situações parecidas. Com ambas as equipes em posição intermediária no Campeonato Brasileiro e convivendo com instabilidade, o clássico mineiro acontece neste domingo, às 16h, no Independência. Até agora o Cruzeiro tem levado a melhor nos confrontos diretos. Foram duas vitórias, um empate e uma derrota. Mas o único triunfo do Atlético valeu o título do Campeonato Mineiro e significou o fim de um tabu de oito partidas sem ganhar do Cruzeiro. Além de atuar diante de sua torcida, o Atlético tem a seu favor a boa semana que teve dentro de campo. No domingo passado, mesmo atuando com reservas, derrotou a Chapecoense na Arena Condá e, nesta quinta-feira, saiu na frente do Botafogo ao ganhar por 1 a 0 a partida de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo assim, o Atlético ainda precisa embalar. Com 13 pontos e em 14º lugar, a equipe dirigida por Roger Machado não convenceu seus torcedores até o momento, e faz campanha abaixo da crítica até mesmo no Independência, estádio onde se acostumou a dominar seus adversários. O Cruzeiro será o sexto adversário do Atlético no Independência. Até agora, o time alvinegro só ganhou do Avaí por 1 a 0. Nas demais partidas, perdeu de Fluminense e Atlético-PR, e empatou com Sport e Ponte Preta. Para encarar o arquirrival, o Atlético-MG não poderá contar com o volante Rafael Carioca, que está suspenso por ter recebido terceiro cartão amarelo. Yago deve ser o substituto. No setor ofensivo, Luan segue entre os titulares ao lado de Cazares, Robinho e Fred. O Cruzeiro, que tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, também teve uma semana positiva. Depois de ganhar do Coritiba em casa, a equipe de Mano Menezes saiu do Allianz Parque com um empate por 3 a 3 com o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Mas, assim como o arquirrival, o Cruzeiro ainda não justificou a fama de ter um dos melhores times do Brasil. Com 14 pontos, a equipe ocupa o décimo lugar e só ganhou um de seus últimos quatro jogos. O clássico tem um gosto especial para Rafael Sóbis. Apesar de ser o artilheiro do Cruzeiro na temporada, o atacante ainda não marcou nenhum gol no Atlético com a camisa celeste. ATLÉTICO-MG Victor; Emanuel, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Yago, Elias, Cazares, Luan; Fred, Robinho. T.: Roger Machado CRUZEIRO Fábio; Ezequiel, Léo, Caicedo, Diogo Barbosa; Romero, Ariel Cabral, Robinho, Alisson, Thiago Neves; Rafael Sobis. T.: Mano Menezes Estádio: Independência, em Belo Horizonte Horário: 16h deste domingo Juiz: Anderson Daronco (RS)