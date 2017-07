Reabilitado, Sport desafia série invicta e time misto do Atlético-PR

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vivendo seu melhor momento no Campeonato Brasileiro e talvez no ano, o Sport enfrenta o Atlético-PR neste domingo (2), às 16h, na Ilha do Retiro. O empate fora de casa contra o Atlético-MG e a vitória sobre o Santos na Vila Belmiro elevaram o time pernambucano de patamar, saltando para o 15º lugar. Além disso, o Sport vem de conquista do Campeonato Pernambucano após ganhar do Salgueiro por 1 a 0, novamente como visitante, na quarta-feira passada. Contra os paranaenses, o desafio prometia ser mais duro, pois o rival vem de quatro vitórias consecutivas. No entanto, o técnico Eduardo Baptista vai poupar alguns titulares para o jogo contra o Santos, na próxima quarta-feira (5), pelas oitavas de final da Libertadores. Para encarar os paranaenses, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve promover a volta de alguns titulares, como o lateral-direito Samuel Xavier, o zagueiro Durval e o volante Rithely, que não participaram do triunfo sobre o Santos. Pelo lado do Atlético-PR, que ocupa o 12º lugar e está a um ponto da zona de classificação para a Libertadores, os jogadores poupados são o lateral-direito Jonathan, os zagueiros Wanderson e Thiago Heleno, o lateral-esquerdo Sidcley, o volante Otávio e os atacantes Nikão e Douglas Coutinho. SPORT Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval, Sander; Patrick, Rithely, Everton Felipe, Diego Souza; Lenis, André. T.: Vanderlei Luxemburgo ATLÉTICO-PR Weverton; Gustavo Cascardo, Paulo André, Zé Ivaldo, Nicolas; Deivid, Matheus Rossetto, Lucho González; Yago, Grafite, Pablo. T.: Eduardo Baptista Estádio: Ilha do Retiro, no Recife (PE) Horário: 16h deste domingo Juiz: Grazianni Maciel Rocha (RJ)