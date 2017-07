Sol acaba junto com junho; julho começa com frio e chuvisco

(foto: Franklin de Freitas)

O sol que brilhou na última semana vai acabar junto com o mês de junho. E julho começa com previsão de chsviscos e frio em Curitiba. Ao menos é o que diz o instituto Meteorológico Simepar para este sábado (1) e domingo (2) na capital paranaense.

De acordo com a projeção do Simepar, o sábado começa com chuva fraca de manhã. À tarde, a nebulosidade aumenta e o céu deve ficar todo nublado à noite. As temperaturas variam entre 11ºC (mínima) e 17ºC (máxima).

O domingo deve ser ainda mais frio, com mínima de 7ºC e máxima de 14ºC. Além do frio, o clima também terá chuviscos.