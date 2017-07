Coritiba e Vasco ainda sonham com a parte de cima da tabela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Coritiba e Vasco se enfrentam neste domingo (2), a partir das 19h, buscando se manter na parte de cima da tabela. A partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro será na casa do Paraná, a Vila Capanema, em Curitiba —o estádio Couto Pereira passa por reforma de inverno do gramado. Os coritibanos tentam retomar a boa campanha que vinham fazendo no início da competição. A equipe figurava entre os primeiros colocados, mas vem caindo na tabela nas últimas cinco rodadas, nas quais empatou três vezes e perdeu duas. O Coritiba é o nono colocado, com 15 pontos. O Vasco tem a mesma pontuação do time paranaense e de dois rivais cariocas, o Botafogo e o Fluminense. Contudo, os vascaínos estão na frente, ocupam a sexta colocação por terem maior número de vitórias —cinco, que é também a quantidade de derrotas na competição. A equipe de Curitiba tem dois desfalques, ambos no departamento médico: o meia Daniel e o volante Alan Santos. Em compensação, o técnico Pachequinho poderá contar com Kleber. O atacante havia sido suspenso preventivamente em 15 jogos pelo STJD após uma confusão contra o Bahia, mas o clube alviverde conseguiu o efeito suspensivo do capitão. “O Kleber é um grande jogador. Todos sabem do seu potencial, e nós sempre falamos que é um atleta que vai nos ajudar como os demais têm nos ajudado. É de extrema importância tê-lo liberado para que possamos contar ele nos próximos jogos”, disse o treinador do Coritiba. O técnico Milton Mendes deverá escalar um time parecido ao da última rodada. A única mudança será a saída do atacante Luís Fabiano, que cumpre suspensão por acumular três cartões amarelos. Quem ganha chance no ataque é Thalles, que havia sido confinado pelo clube em um hotel nas últimas semanas para cumprir uma dieta e perder peso. “Até comecei bem a temporada, fazendo gols. Mas aí o Luis Fabiano chegou, e tive esse processo para voltar e ficar bem. Eu estou muito animado, feliz e os torcedores podem ficar despreocupados que estou focado e as coisas vão dar certo daqui para frente‘, afirmou Thalles, quatro quilos mais magro, em coletiva de imprensa no meio da semana. VASCO Martín Silva; Gilberto, Breno, Paulão e Henrique; Jean, Douglas, Yago Pikachu, Mateus Vital e Nenê; Thalles. T.: Milton Mendes CORITIBA Wilson; Léo, Márcio, Werley e William Matheus; Jonas, Matheus Galdezani e Tiago Real; Henrique Almeida, Kleber e Rildo. T.: Pachequinho Estádio: Couto Pereira, em Curitiba Horário: 19h deste domingo Juiz: Emerson de Almeida Ferreira (MG)