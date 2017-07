Motivado por vitória no Rio, Avaí recebe a Ponte

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Avaí tem uma das piores campanhas do Campeonato Brasileiro, mas ganhou uma motivação extra para enfrentar a Ponte Preta neste domingo, às 19h, no estádio Ressacada, pela 11ª rodada. Com a vitória sobre o Botafogo na segunda-feira passada, em pleno Engenhão, a equipe saiu da lanterna. Agora, o objetivo é sair da zona de rebaixamento. Com apenas duas vitórias em dez partidas, o Avaí só está melhor do que o Atlético-GO. Até mesmo em seu estádio a campanha não é animadora, com uma vitória, dois empates e uma derrota. E para encarar a Ponte, o Avaí vai com a mesma formação que bateu o Botafogo por 2 a 0. O meia Marquinhos, com dores musculares, segue fora do time. Mas o também veterano Juan está confirmado entre os titulares. A Ponte Preta vem de uma derrota para o Palmeiras em casa e precisa se recuperar para voltar a brigar pela zona de classificação para a Libertadores. Ainda nesta semana, os vice-campeões paulistas conseguiram um bom resultado ao vencerem o Sol de América (PAR) pela Copa Sul-Americana. Para o duelo em Florianópolis, a Ponte não contará com o zagueiro Rodrigo, o meia Renato Cajá e o atacante Emerson, suspensos. Kadu entra na defesa, enquanto Lins permanece os titulares. Gilson Kleina só não definiu o substituto do meio-campista. AVAÍ Douglas; Leandro Silva, Betão, Airton, Capa; Luan, Judson, Juan, Pedro Castro; Joel, Rômulo. T.: Claudinei Oliveira PONTE PRETA Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Kadu, Fernandinho; Fernando Bob, Elton, Léo Artur (Jádson); Claudinho, Lins, Lucca. T.: Gilson Kleina Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC) Horário: 19h deste domingo Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ)