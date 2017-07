Mentor da Lei da Maconha, no Uruguai, cita maior segurança e qualidade

SYLVIA COLOMBO MONTEVIDÉU, URUGUAI (FOLHAPRESS) - Secretário-geral da Junta Nacional de Drogas do Uruguai na gestão Pepe Mujica (2010-15), Julio Calzada é o mentor da Lei da Maconha. Em seu escritório, na Prefeitura de Montevidéu, ele falou à reportagem sobre a lei. PERGUNTA - A iniciativa da Lei da Maconha não surgiu exclusivamente da esquerda, certo? JULIO CALZADA - Primeiro vieram as marchas, no início dos anos 2000. Depois, houve três propostas de agrupações de esquerda e uma de Lacalle Pou, do Partido Nacional (liberal). A visão dos liberais era distinta: liberalizar o cultivo, mas sem cuidar do usuário, e penalizar a venda. Já a esquerda ia na linha de regular e tornar o assunto tema de saúde pública. P - O que fez o debate avançar? JC - Começaram a ocorrer mortes violentas. A segurança se tornou a maior preocupação dos uruguaios, embora este seja um dos países mais seguros da América Latina. P - A crise de 2001 foi um detonador dessa situação? JC - Foi a partir daí que os índices de pobreza e criminalidade foram aumentando e se abriu espaço para o narcotráfico de países vizinhos. Surgiram cartéis locais, e a onda de violência começou. P - O que distingue a lei é o fato de o Estado produzir a droga. JC - Não é algo inédito no Uruguai. Já produzimos nosso álcool para impedir a venda de algo sem qualidade. P - Não houve correria para o registro dos usuários. A lei não é atraente o bastante? JC - Muitos estão esperando para ver como resulta a experiência. Segundo nossos dados, há 160 mil pessoas no país que consomem maconha ao menos uma vez no ano; 70 mil que o fazem todo mês e 30 mil no dia a dia. Que 11 mil estejam registrados e evitem ir a uma boca de fumo já consideraria boa notícia. P - Por que o sr. espera êxito? JC - A maconha é legal aqui há quase quatro anos e não há uma epidemia. Não tem muito mais gente consumindo agora do que havia antes.