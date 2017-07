Ritinha faz sucesso como sereia em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jeiza repara na falsa barriga de gravidez de Bibi. Bibi entrega o dinheiro da fuga de Rubinho. Edinalva comenta com Cândida sobre o interesse de Allan. Jeiza ajuda Zeca com a divulgação de seu ônibus de festa. A tentativa de fuga de Rubinho e outros presos é descoberta, e Caio questiona Bibi. Heleninha teme que Bibi aceite o convite de Caio para seu casamento. Ruy e Amaro confrontam Anita. Irene exige que Mira permaneça no escritório vigiando Eugênio. Ritinha faz sucesso como sereia, e Joyce garante a Silvana que não confia na menina. Zeca e Ruy lembram de seu afogamento e das previsões do índio. Caio aconselha Rubinho, que jura não ter participação na tentativa de fuga. Rubinho garante a Bibi que ele fugirá com ela. Bibi vai ao casamento de Caio.