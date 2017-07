Frustrado pela 2ª vez seguida no mercado, Palmeiras volta a focar em Borja

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras ainda não desistiu, mas vê com cada vez mais pessimismo a chance de conseguir a contratação de Diego Souza. Ao menos entre as que vieram a público, a negociação frustrada é a segunda consecutiva na busca pelo camisa 9 que Cuca tanto quer. Na última sexta (30), o próprio técnico admitiu o pessimismo. Antes, o projeto apresentado e a capacidade financeira de arcar com as negociações já não tinham sido suficientes para a contratação de Richarlison, do Fluminense. Nem mesmo a proposta de mais de R$ 40 milhões fez o Fluminense ceder, que resistiu até à balançada do atacante, que chegou a pedir para não jogar. Por outro lado, quem segue com um concorrente a menos para tentar justificar a sua contratação é Miguel Borja, o colombiano que custou R$ 35 milhões e ainda não emplacou. Neste sábado (1), diante do Grêmio, no Pacaembu, o atacante deve ser titular do Palmeiras pelo Brasileirão. Como Cuca vai poupar os titulares para o jogo de quarta-feira, contra o Barcelona-EQU, pelas oitavas de final da Libertadores, Willian, o dono da posição, ficará no banco. O jogo do meio de semana contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, serviu de ânimo para Borja, diretoria, comissão e torcida. Usado no segundo tempo, o atacante mostrou a determinação tão desejada por todos e fez boas tentativas de recompor a linha defensiva. Além disso, participou de dois dos três gols feitos pelo Palmeiras em 20 minutos da etapa final. Sem poder contar com o atleta dos sonhos para a posição, Cuca seguirá dando mais atenção ao colombiano e esperando pela sua adaptação. "O Borja é um dos jogadores que mais cuidado eu tenho, mais atenção eu dou. O pessoal pode pensar que não tem atenção porque ele não joga, mas é pelo contrário. No dia a dia aqui dentro a gente dá mais atenção para os que não jogam. Eles que precisam mais. Quem está jogando é mas fácil. Essa adaptação passa também por ser solidário com a pessoa, de falar castelhano com ele, de ensinar o português", afirmou para depois entrar no aspecto tático. "É de estar dialogando, mostrando em vídeo e no campo como eu quero ele na compactação. Não quero que ele fique marcando qualquer um. Quero que ele marque gol. Quando eu falo marcar, significa que eu quero que ele compacte junto com o time", finalizou. O adversário deste sábado (1º), o Grêmio, também virá com time reservas para se poupar para a Libertadores. Renato Gaúcho deve escalar Bruno Grassi (Léo); Leonardo, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo (Bressan) e Marcelo Oliveira; Jailson, Kaio (Machado), Fernandinho, Lincoln e Miller Bolaños; Everton.