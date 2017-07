Thalles perde 4 kg após spa forçado e cresce no Vasco com Milton Mendes

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Thalles está de volta ao time do Vasco. Escolhido para substituir o suspenso Luis Fabiano contra o Coritiba, neste domingo (2), na capital paranaense, o jovem atacante ganhou um voto de confiança de Milton Mendes ao provar que está focado. O treinador, aliás, foi o principal responsável por colocá-lo "na linha". O comandante fez questão de ter conversas particulares com o jogador no intuito de convencê-lo a se dedicar e emagrecer, e deu o aval para que ele se submetesse ao "spa forçado", quando ficou por três semanas num hotel sob a vigilância rígida de nutricionista e fisiologista. Milton também não escondeu que adotou punições ao atacante. "Tem de ser juiz, punir para as pessoas aprenderem. O processo do treinador não é tão simples. Tem de gerir muita coisa. Estado de espírito, cada um tem personalidade diferente. A gestão do treinador é psicológica, pessoal... Tem de se aprofundar, tentar entender os jogadores. Tem a psicóloga também que nos dá um apoio muito grande (Maíra Ruas). Temos procurado fazer um trabalho de ajuda pessoal. Os atletas que são profissionais, normalmente, são muito carentes. Saem cedo de casa, ficam longe dos pais e, às vezes, olham no treinador um pai, um líder, um amigo, um juiz. Dependendo do momento, tem que incorporar aquela situação. Não é fácil", admitiu Milton. Com 4kg a menos, Thalles relembrou as conversas que teve com Milton Mendes e admite que o início do ano, quando estava fazendo gols, contribuiu para que ele relaxasse. "O início do ano me enganou muito. Titular, gols... ninguém falava em perder peso. Milton me falou que eu precisava perder alguns quilos para render mais. Entendi ele e passei por esse processo. Voltei a jogar e vou dar meu máximo se tiver a chance no domingo", disse. Apesar de ter emagrecido, Thalles ainda não está no peso ideal. Atualmente, ele pesa 96kg e a meta é perder aos menos mais 4kg. Milton, porém, já reconhece seu esforço. "Thalles está dentro do aceitável. Sabe que precisa melhorar, mas já entendeu muita coisa, o que é um grande passo", declarou o treinador.