Sem fatia do Corinthians, SP se arma para ter 100% dos direitos de Petros

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo já anunciou, apresentou e regularizou Petros, mas a contratação do volante ainda pode ter mais novidades. Depois de pagar 2,5 milhões de euros para comprar os 50% dos direitos econômicos que estavam vinculados ao Betis, o Tricolor agora se arma para ter a totalidade dos direitos do atleta de 28 anos. Até os são-paulinos entrarem no negócio, Petros tinha direitos divididos entre Bétis (50%), Corinthians (25%) e empresários (25%). Os tricolores já têm a parte que pertencia aos espanhóis e, como o UOL Esporte mostrou na última sexta-feira (30), o Corinthians abriu mão de sua fatia para abater dívida com o SEV Hortolândia, time vinculado ao empresário Fernando Garcia. O próximo passo do São Paulo é pagar Garcia pelos 50% restantes -o agente ainda precisaria repassar parte do dinheiro a outro empresário. Estima-se que o acordo seja selado por 1,5 milhão de euros. Assim, o total da transação para Petros ser 100% do time ficaria em 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 15 milhões). A dívida do Corinthians com o SEV Hortlândia girava em torno de R$ 4 milhões, relativos às negociações do zagueiro Vilson, do meia Matheus Pereira e do próprio Petros. O São Paulo, nesta janela de transferências, já havia pagado R$ 6,6 milhões pelo zagueiro Robert Arboleda e mais R$ 2,6 milhões pelo meia Jonathan Gómez.