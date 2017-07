Botafogo chega a acordo e renova com Jefferson por mais dois anos

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - As negociações entre Jefferson e Botafogo tradicionalmente viravam novela. Desta vez, no entanto, as conversas evoluíram rapidamente e clube e atleta fecharam acordo em reunião nesta sexta-feira (30). O goleiro permanecerá no clube por mais dois anos em contrato a ser assinado na próxima semana. Inicialmente, Jefferson queria três temporadas mais, porém, o Botafogo convenceu a assinar por duas. O salário do goleiro seguirá o mesmo: R$ 350 mil. O vencimento é o maior do Botafogo após a saída de Montillo, que recebia R$ 400 mil, mas decidiu se aposentar após lesões em série. Jefferson voltou aos gramados há três jogos, mas tem ficado no banco de reservas pois o titular Gatito Fernandez vive grande momento com a camisa do Botafogo. Dessa forma, o ídolo alvinegro não viu problema em esperar um momento mais adequado para retomar a posição. Vale lembrar, que Jefferson ficou mais de um ano parado por conta de uma lesão no braço esquerdo. Ele teve que passar por duas cirurgias no local até voltar a treinar sem sentir qualquer tipo de dor. O caso era considerado raro e teve que ser operado por um especialista. Jefferson está relacionado para a partida desse domingo, quando o Botafogo medirá forças com o Corinthians, em São Paulo. Assim como ocorreu nas últimas três partidas, o goleiro deverá ficar na reserva de Gatito, titular incontestável no momento.