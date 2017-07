Bebê é baleado dentro da barriga da mãe no RJ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher grávida foi baleada na tarde da última sexta-feira (30) durante tiroteio na comunidade do Lixão, em Duque de Caxias, município da região metropolitana do Rio de Janeiro. O tiro entrou pela pelve da gestante e atingiu o bebê no tórax. Claudineia dos Santos Melo, 29, que estava na 39º semana de gravidez, chegou lúcida ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo. Após o parto, o bebê foi entubado e levado à UTI. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Duque de Caxias, o quadro de saúde da mãe é estável. Já o recém-nascido foi transferido para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes e permanece em estado grave. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Rio Janeiro, os tiros foram disparados por criminosos no momento em que policiais deixavam a comunidade após realizarem a prisão de três homens. Eles estavam com 101 sacolés de cocaína e um radiotransmissor.