PF solta ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures

01/07/17 às 11:06 Redação Bem Paraná com informações do Uol

Rocha Loures: demora na soltura aconteceu porque não havia tornozeleiras eletrônicas disponíveis no Distrito Federal (foto: Franklin de Freitas)

O ex-deputado federal paranaense Rodrigo Roucha Loures (PMDB) foi solto na manhã deste sábado (1) da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. A revogação da prisão preventiva foi determinada na sexta-feira (30) pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin.

A demora na soltura aconteceu porque não havia tornozeleiras eletrônicas disponíveis no Distrito Federal. O equipamento foi trazido de Goiás. Segundo a PF, não cabe à polícia ter o equipamento, mas aos órgãos responsáveis pela custódia

dos presos. De acordo com o advogado de Loures, Cezar Bitencourt, ele não está em Brasília com o cliente mas confirmou a libertação do ex-deputado na manhã deste sábado. "Com a chegada da tornozeleira eletrônica de Goiânia, não havia nada mais para atrasar a saída dele", afirma Bitencourt. "Lá não havia nenhuma condição dele ficar.

Desde que o ministro Fachin emitiu a decisão ontem, ele não estava mais na cela. Ficou solto lá nas dependências da PF."

O defensor afirmou que Loures vai direto para casa encontrar com sua família. Fachin impôs que Loures deva permanecer em sua residência no período noturno e fique proibido de entrar em contato com outros investigados. Além do

monitoramento com tornozeleira eletrônica, ele também fica proibido de viajar para fora do país.

O ex-deputado investigado deverá ficar em casa entre as 20h e as 6h, nos dias de semana, e durante todo o dia aos finais de semana e feriados.

Familiares de Loures vinham reclamando das condições da prisão do ex-deputado, preso na carceragem da Polícia Federal de Brasília. Loures foi transferido para uma cela da PF por causa de pedido apresentado por seu próprio advogado, Cezar Bitencourt, que alegou que no presídio da Papuda ele sofreria risco de vida.

Loures foi denunciado junto com o presidente Michel Temer (PMDB) por corrupção passiva. A PGR (Procuradoria-Geral da República) acusa o ex-deputado de ter negociado, em nome de Temer, propina para atender a interesses do grupo J&F no

governo.

O argumento da defesa era de que os rumores de que Loures poderia fazer uma delação premiada poderiam aumentar o interesse em sua morte. Bitencourt, no entanto, sempre negou que o ex-deputado cogitasse fazer um acordo de delação.