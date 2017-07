Líder com folga, Corinthians recebe o Botafogo no Itaquerão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a liderança assegurada por pelo menos mais uma rodada, o Corinthians recebe o Botafogo às 16h deste domingo (2), no Itaquerão. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Único time ainda invicto na competição, o Corinthians entra em campo com o objetivo de voltar a atuar como vinha fazendo no campeonato nacional e esquecer a má atuação pela Sul-Americana na última quarta (14), quando empatou com o pequeno time colombiano Patriota. A viagem para a Colômbia desgastou a equipe, mas Carille se mostrou precavido e poupou algumas peças da equipe titular -Maycon, Jadson e Jô ficaram em São Paulo. Os três estão confirmados para a partida deste domingo (2). Assim, o treinador deve escalar o time com força total. O sistema defensivo -o menos vazado da competição, com cinco gols sofridos- será mantido. Cássio, Fagner, Pablo, Balbuena e Arana jogam protegidos pelos volantes Gabriel e Maycon. Mais à frente, Jadson, Rodriguinho e Clayson municiam Jô. A única dúvida é Marquinhos Gabriel, que pode ganhar uma vaga no meio-campo. Já o Botafogo tenta se recuperar no Brasileirão após perder para o Avaí por 2 a 0 no Engenhão. Pela Copa do Brasil, o time carioca foi derrotado na última quinta (29) pelo Atlético-MG. O foco botafoguense, porém, está na Libertadores. Nesta quinta (6), a equipe viaja ao Uruguai para enfrentar o Nacional no jogo de ida das oitavas de final da competição continental. Mesmo assim, o técnico Jair Ventura sinalizou que também escalará as suas principais peças neste domingo (2), com Rodrigo Pimpão e Roger no ataque. Na próxima rodada do Brasileirão, o Botafogo enfrenta novamente o Atlético-MG, mas desta vez no Engenhão. Já o Corinthians recebe a Ponte Preta no Itaquerão. CORINTHIANS Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Clayson (Marquinhos Gabriel); Jô. T.: Fábio Carille BOTAFOGO Gatito Fernández; Arnaldo, Igor Rabello, Joel Carli e Victor Luis; Rodrigo Lindoso, João Paulo, Bruno Silva e Camilo; Rodrigo Pimpão e Roger. T.: Jair Ventura Estádio: Itaquerão, em São Paulo (SP) Horário: 16h Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR) Na TV: Globo (Rio) e Pay-per-view