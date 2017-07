Festival mostra a história, a cultura e a gastronomia da Colômbia em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo terá no mês de julho um festival dedicado à cultura e à gastronomia da Colômbia. Esse é o primeiro Circuito Cultural Colombiano que acontece na cidade e visa mostrar e dividir com os brasileiros a história e a alegria dos colombianos. A abertura do festival acontece neste sábado (1°), a partir das 14h, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, no bairro Bom Retiro, na região central de São Paulo. A cerimônia de abertura será como um ato de reconhecimento à comunidade colombiana residente no Brasil. As atrações colombianas também poderão ser vistas no Memorial da América Latina, na Galeria Olido e na Paróquia Nossa Senhora da Paz. O festival é uma iniciativa do coletivo "Colômbia com aroma de café", em parceria com o Consulado Geral da Colômbia de São Paulo, no qual os brasileiros poderão conhecer um pouco mais a cultura colombiana a partir da gastronomia, da música e da exibição de filmes. No dia 23 de julho, a organização do evento fará uma tradicional missa em homenagem aos colombianos na Paróquia Nossa Senhora da Paz, às 12h. Já no dia 29 de julho, último dia do festival, os organizadores farão uma mesa redonda com os catedráticos colombianos, Pietro Alarcón e Hector Mondragón, para falar sobre as questões sociais e políticas na Colômbia. O coletivo "Colômbia com aroma de café" foi constituído em 2016 por um grupo de colombianos residentes no Brasil. O grupo é formado por músicos, empreendedores, administradores, comerciantes, professores acadêmicos e jornalistas.