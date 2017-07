Programação do Festival Colômbia Afora

1° JULHO 14h: Abertura oficial do Circuito Cultural Colombiano 14h30: Exibição de curtas-metragens colombianos e bate-papo com membros do CAI - Coletivo Audiovisual Itinerante, do projeto "ojo al sancocho' 16h: Intervenção musical de Victoria Saavedra, cantora colombiana 8 DE JULHO 14h: "Maratona de curtas e um longa colombianos" Após exibições: Bate papo com CAI - Coletivo Audiovisual Itinerante 15 DE JULHO 15h: Mesa-redonda "A personalidade do tango colombiano em Medellin" - sobre a História do Tango em Medellin 15h50 às 17h50: exibição de tango popular –pista aberta para tango/ vivência de tango e apresentação de tango profissional com a colombiana Maria Mercedes Monsalva 17 DE JULHO 18h30: Projeção de curtas-metragens colombianos. Após exibições: Bate papo com o CAI (Coletivo Audiovisual Itinerante) 20 DE JULHO 18h30: Projeção "TOTÓ" - Documentário: A Independência que grita na resistência cultural 19h: Abertura de exposição de artistas colombianos selecionados. Curadoria : Carlos Monroy 21 DE JULHO Jantar comemorativo no restaurante Café Colombiano - reservas no telefone: 0/xx/11/3331-0197 19h: Comida típica colombiana 29 DE JULHO 10h: Mesa-redonda com os professores Pietro Alarcón e Hector Mondragón ( Catedráticos colombianos falam sobre o contexto social e político da Colômbia atual) 10h às 18h: Feira gastronômica 14h às 19h: Atrações artísticas, musicais e de dança, com a presença da Banda Colombiana Triptico. MEMORIAL DA AMERICA LATINA 22 DE JULHO Evento com música, gastronomia e arte GALERIA OLIDO Até 26 de julho Exibição de filmes colombianos PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PAZ 23 DE JULHO 12h: Missa da família Colombiana 11h: Feira gastronômica e atrações culturais