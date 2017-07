Serra: piloto da Eurofarma RC marcou sua melhor volta em 1min18s39 (foto: Geraldo Bubniak)

No último contato dos pilotos da Stock Car antes do classificatório que definirá o grid de largada para a Corrida do Milhão Pirelli, que acontece neste domingo no Autódromo Internacional de Curitiba, Daniel Serra foi o mais rápido do segundo treino livre. O piloto da Eurofarma RC marcou sua melhor volta em 1min18s392.

Companheiro de equipe de Serrinha e vencedor da prova milionária em 2010, Ricardo Maurício ficou com o segundo melhor tempo da sessão, com 1min18s654. O paranaense Julio Campos, da Prati-Donaduzzi, foi o terceiro mais rápido ao marcar 1min18s731.

O treino classificatório que definirá o grid de largada será realizado ainda hoje, a partir das 11h. Confira os tempos do último treino livre:

1. 29 Daniel Serra (Eurofarma RC) 1:18.392

2. 90 Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) 1:18.654

3. 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) 1:18.731

4. 70 Diego Nunes (Hero Motorsport) 1:18.731

5. 12 Lucas Foresti (Full Time Academy) 1:18.809

6. 10 Ricardo Zonta (Shell Racing) 1:18.810

7. 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) 1:18.850

8. 21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing) 1:18.861

9. 40 Felipe Fraga (Cimed Racing Team) 1:18.966

10. 1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) 1:18.974

11. 18 Allam Khodair (Full Time Sports) 1:19.001

12. 65 Max Wilson (RCM Motorsport) 1:19.012

13. 80 Marcos Gomes (Cimed Racing) 1:19.014

14. 25 Tuka Rocha (RCM Motorsport) 1:19.016

15. 0 Cacá Bueno (Cimed Racing) 1:19.019

16. 5 Denis Navarro (Cimed Racing Team) 1:19.069

17. 77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing) 1:19.086

18. 51 Átila Abreu (Shell Racing) 1:19.092

19. 8 Rafael Suzuki (Cavaleiro Sports) 1:19.114

20. 28 Galid Osman (Ipiranga Racing) 1:19.170

21. 73 Sergio Jimenez (Bardahl Hot Car) - 1:19.215

22. 44 Betinho Valério (Hero Motorsport) 1:19.239

23. 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) 1:19.256

24. 31 Marcio Campos (Blau Motorsport) 1:19.291

25. 30 Cesar Ramos (Blau Motorsport) 1:19.383

26. 117 Guilherme Salas (Vogel Motorsport) 1:19.580

27. 110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Sports) 1:19.625

28. 9 Guga Lima (Bardahl Hot Car) 1:19.671

29. 3 Bia Figueiredo (Full Time Academy) 1:19.746

30. 188 Beto Monteiro (Mico's Racing) 1:19.746

31. 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) 1:19.769