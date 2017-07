Mulher é detida ao pular cerca da residência do presidente Temer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher, aparentemente embriagada, foi detida depois de pular a cerca do Palácio do Jaburu neste sábado (1). Esta é a terceira tentativa de invasão de um palácio oficial em Brasília em um mês. Segundo o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República, o incidente ocorreu por volta das 3h. Os seguranças disparam tiros de advertência, mas a mulher continuou avançando rumo ao estacionamento interno do palácio. Ela foi então imobilizada e detida. A assessoria do GSI identificou a mulher, mas não revelou seu nome. Ela foi encaminhada para a Polícia Federal (PF) e liberada em seguida, depois de assinar um "termo circunstanciado". Na quarta-feira (28), um rapaz foi detido depois de derrubar o portão de entrada do Palácio da Alvorada dirigindo uma van. O episódio ocorreu por volta das 19h. Quando foi abordado pelo segurança, o rapaz acelerou o veículo, derrubou o portão principal e seguiu em frente. Os seguranças então disparam contra o carro. O motorista parou, saiu do carro e tentou fugir correndo rumo à capela do palácio. Foi detido e encaminhado à PF. No início de junho, Janethe Rosa de Souza Ovídio tentou invadir o Palácio do Planalto aos gritos de "Michel Temer, eu te amo" e "eu não quero morrer sem te ver". Ela foi barrada pelos seguranças antes de conseguir entrar no prédio, passou mal e foi conduzida ao centro médico do palácio. Na ocasião, o Gabinete de Segurança Institucional de Presidência, informou que Ovídio se alterou ao saber pelos seguranças sobre os procedimentos para obter uma audiência com Temer.