Regra contratual cancela acordo com os Rockets, e Nenê continua livre

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com reportagem da emissora americana “ESPN”, um mal-entendido administrativo fez com que Nenê desistisse de seu acordo para renovar contrato com o Houston Rockets. Com isso, o pivô brasileiro continua sendo agente livre irrestrito e pode negociar com qualquer franquia da NBA. Neste sábado (1º), dia da reabertura do mercado de agentes livres na NBA, Nenê tinha acordo para renovar com os Rockets por quatro anos e US$ 15 milhões (R$ 49,6 milhões). No entanto, contratos desta duração não são permitidos para jogadores de 38 anos, idade que o brasileiro teria no último ano do vínculo. Com isso, a oferta dos Rockets teve de cair para US$ 10,9 milhões (R$ 36 milhões) por três anos. Nenê não estaria disposto a aceitar esta proposta. Assim, o brasileiro está livre para negociar um acordo com qualquer franquia da NBA. Na última temporada, o pivô apresentou médias de 9,1 pontos e 4,2 rebotes em 17,9 minutos por exibição na fase de classificação e dez pontos e 4,7 rebotes em 17,9 minutos por partida nos playoffs.