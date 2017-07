Um levantamento feito pelo site Footstats revela que o Atlético Paranaense é o segundo clube que mais deu tempo de jogo aos garotos formados na base na atual edição do Campeonato Brasileiro. Em 10 rodadas, os pratas da casa somaram juntos 15 partidas e um total de 3.905 minutos em campo.

O time paranaense fica por muito pouco atrás do líder no quesito, o Grêmio, cujos garotos da base somam também um total de 15 atuações, mas ficaram em campo três minutos a mais do que os jovens do rival paranaense (3.908 minutos).

No Furacão, inclusive, os dois jogadores que somam mais tempo em campo na competição são pratas da casa. O primeiro colocado é o lateral e ponta-esquerda Sidcley, que já atuou 900 minutos na competição, marcando dois gols e dando duas assistências. Logo atrás dele aparece o volante Otávio, com 810 minutos e uma assistência. Mais atrás, na 7ª colocação, aparece o meio-campista Matheus Rossetto, com 601 minutos, um gol e uma assistência. Os dados são do WhoScored.

Se o Atlético aposta enormemente em suas categorias de base, seu arquirrival, o Coritiba, vive situação distinta. O clube do Alto da Glória aparece apenas em 16º no ranking, com seus jovens somando apenas 977 minutos em campo - o 15º colocado, o Bahia, soma 1.190 minutos.

RANKING A UTILIZAÇÃO DA BASE

Quantos minutos os jogadores da base disputaram no BR17

1º Grêmio: 3.908'

2º Atlético-PR: 3.905'

3º Fluminense: 3.874'

4º Corinthians: 3.342'

5º Vasco: 2.675'

6º São Paulo: 2.567'

7º Santos: 1.954'

8º Atlético-MG: 1.858'

9º Botafogo: 1.672'

10º Ponte Preta: 1.631'

11º Avaí: 1.518'

12º Sport: 1.423'

13º Flamengo: 1.371'

14º Cruzeiro: 1.208'

15º Bahia: 1.190'

16º Coritiba: 977'

17º Vitória: 888'

18º Atlético-GO: 259'

19º Chapecoense: 259'

20º Palmeiras: 14'

Fonte: Footstats