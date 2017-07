Governo do Paraná tem R$ 800 milhões para investir nos municípios

(foto: Divulgação Casa Civil)

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni afirmou nesta sexta-feira (30), em Coronel Domingos Soares, região Sudoeste do Estado, que o Governo do Paraná conta hoje com cerca de R$ 800 milhões para investimento nos municípios paranaenses através de financiamentos e outras modalidades de transferência.



“Sabemos o quanto é importante o apoio do Governo, principalmente para as pequenas cidades. O governador Beto Richa determinou que os repasses sejam acelerados para que a população possa ser beneficiada e tenha melhores condições de vida. Enquanto o restante do Brasil reclama da crise, nós trabalhamos”, disse o secretário.



Rossoni também pediu agilidade das prefeituras na elaboração dos projetos e entrega de documentos para que os recursos possam ser autorizados.



Nesta sexta-feira (30), o secretário esteve em cinco cidades do Sudoeste para assinar financiamentos que ultrapassam os R$ 18,6 milhões. Na quinta-feira (29) ele já havia autorizado R$ 10,3 milhões para a cidade de Palmas e neste sábado (1) estará em Pato Branco, União da Vitória e Antônio Olinto, onde serão firmados convênios superiores a R$ 5,1 milhões. Ao todo, os nove municípios irão receber cerca de R$ 34 milhões.



MUNICÍPIOS - Em Coronel Domingos Soares foram autorizados repasses de R$ 3,7 milhões para investimentos em infraestrutura e compra de equipamentos. Entre as obras estão as reformas de três escolas estaduais através do programa Escola 1000, que deposita os recursos diretamente na conta das unidades e cabe à comunidade escolar – diretores, professores, pais, alunos e funcionários -estabelecer as prioridades e fiscalizar.



O município também vai receber um caminhão para coleta de lixo e outro basculante, além de uma viatura para a Polícia Militar.



“Não teríamos condições de fazer os investimentos sozinhos porque a cidade é pequena e conta com poucos recursos. São valores expressivos e que serão muito bem aplicados?, disse a prefeita Maria Antonieta Almeida.



CHOPINZINHO - A cidade está recebendo pouco mais de R$ 3,3 milhões. Está sendo disponibilizado R$ 1 milhão para a compra de máquinas para manutenção de estradas, R$ 700 mil para reforma de sete escolas estaduais, R$ 1,1 milhão para implantação de asfalto em diversas ruas e R$ 105 mil para implantação de tubulação no loteamento Novo Horizonte. O valor também inclui uma emenda de Rossoni (que é deputado federal licenciado) de R$ 125 mil para aquisição de uma ambulância.



“Sempre que temos precisado, podemos contar com o apoio do Governo Estadual, que tem sido um grande parceiro do nosso município”, disse o prefeito Álvaro Scolaro.



HONÓRIO SERPA – Na cidade serão investidos R$ 2,3 milhões. Mais da metade desse montante será aplicado em obras de infraestrutura, como recape asfáltico e revitalização de espaço público, além de compra de equipamentos para diversos setores.



Outro investimento será na revitalização da Escola Projeto Rondon, que receberá R$ 100 mil para reformas através do programa Escola 1000. O município também está recebendo uma viatura para reforço da segurança pública.



FOZ DO JORDÃO – No município da região Centro-Sul Rossoni assinou convênios no valor de pouco mais de R$ 6 milhões. Entre os benefícios estão pouco mais de R$ 2,5 milhões para obras de melhorias em ruas e avenidas e outros setores, além da aquisição de uma ambulância e de aparelhos hospitalares.



O município também vai receber R$ 3,5 milhões em investimentos da Sanepar para melhorar o sistema de abastecimento de água e uma viatura para a PM.



MANGUERINHA - Para a cidade, o Governo do Estado autorizou financiamentos e repasses que somam R$ 4,8 milhões. No pacote estão a reforma de duas escolas estaduais, compra de ambulância e de academias ao ar livre, além de uma van e um aparelho de ultrassonografia. A cidade também está recebendo uma viatura para a Polícia Militar.



Mais três cidades paranaenses recebem recursos neste sábado



O roteiro do chefe da Casa Civil Valdir Rossoni para autorização de recursos por parte do Estado continua neste sábado (1). Em Pato Branco assina convênios que somam pouco mais de R$ 3,5 milhões. Desse total, R$ 2,8 milhões serão aplicados em obras e melhorias urbanas. Também serão reformadas sete escolas estaduais, com investimento total de R$ 700 mil, e repassadas três viaturas para reforço na segurança. Em União da Vitória serão entregues duas viaturas para a Polícia Militar e uma para a Civil.



Em Antônio Olinto, Rossoni autoriza R$ 1,6 milhão em financiamentos. Dos recursos, R$ 100 mil serão empregados na reforma da Escola Estadual do Campo Duque de Caxias e R$ 300 mil na ampliação do fornecimento de água tratada. O município também receberá uma viatura nova para a Polícia Militar e uma van para atender o setor de saúde.