Cine Ceará divulga filmes selecionados para a 27ª edição do festival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema divulgou a lista de filmes selecionados para as mostras competitivas de sua 27ª edição, realizada de 5 a 11 de agosto, em Fortaleza. Sete longas e 14 curtas participam do evento cearense, que teve mais de mil inscritos. Entre os destaques dos longas estão os brasileiros "Malasartes e o Duelo com a Morte", de Paulo Morelli, uma produção da O2 Filmes com Jesuíta Barbosa, Isis Valverde, Julio Andrade, Leandro Hassum e Vera Holtz no elenco, e "Pedro Sob a Cama", de Paulo Pons, com atuação de Letícia Sabatella e Fernando Alves Pinto. As duas produções fazem suas premières mundiais no evento. Também participam da disputa os longas "Santa e Andrés" (Cuba/França), de Carlos Lechuga, que venceu 11 prêmios em festivais, incluindo melhor filme, atriz (Lola Amores) e roteiro no Festival de Guadalajara, no México, e o chileno "Uma Mulher Fantástica", de Sebastián Lelio, que conquistou o Urso de Prata de roteiro e o Prêmio Teddy no Festival de Berlim. Na categoria de curtas estão títulos como "Vênus - Filó a Fadinha Lésbica", de Sávio Leite, exibido na mostra Panorama do Festival de Berlim, na Alemanha, "Mehr Licht!", de Mariana Kaufman, e "Valentina", de Estevão Meneguzzo -ambos exibidos no Festival de Edimburgo, na Escócia. Confira a lista de selecionados. - Mostra competitiva ibero-americana de longa-metragem "Malasartes e o Duelo com a Morte", de Paulo Morelli. Ficção. 110 min. Brasil. 2017 (Première Mundial) "Ninguém Está Olhando", de Julia Solomonoff. Ficção. 102min. Argentina. 2017 (Première Brasil) "O Homem que Cuida", de Alejandro Andújar. Ficção. 85 min. República Dominicana/Porto Rico/Brasil. 2017 (Première Brasil) "Pedro Sob a Cama", de Paulo Pons. Ficção. 100 min. Brasil. 2017 (Première Mundial) "Santa e Andrés", de Carlos Lechuga. Ficção. 105 min. Cuba/França. 2016 (Première Brasil) "Últimos Dias em Havana", de Fernando Pérez. Ficção. 93 min. Cuba/Espanha. 2017 (Première Brasil) "Uma Mulher Fantástica", de Sebastián Lelio. Ficção. 100 min. Chile. 2017 (Première Brasil) - Mostra competitiva brasileira de curta-metragem "A Balada do Sr. Watson", de Firmino Holanda. Documentário. 21 min. Ceará. 2017 "Algo do que Fica", de Benedito Ferreira. Ficção. 23 min. Goiás. 2017 "Caleidoscópio", de Natal Portela. Ficção. 18 min. Ceará. 2017 "Do Que Se Faz De Conta", de Amanda Pontes e Michelline Helena. Ficção. 16 min. Ceará. 2016 "Festejo Muito Pessoal", de Carlos Adriano. Experimental. 8 min. São Paulo. 2017 "Fogo Selvagem", de Diogo Hayashi. Ficção. 18min. São Paulo. 2017 "Manual", de Letícia Simões. Documentário. 7 min. Rio de Janeiro. 2016 "Mehr Licht!", de Mariana Kaufman. Experimental. 10 min. Rio de Janeiro. 2017 "Memórias do Subsolo ou o Homem que Cavou até Encontrar uma Redoma", de Felipe Camilo. Documentário. 11 min. Ceará. 2017 "O Estacionamento", de William Biagioli. Ficção. 16 min. Paraná. 2016 "Simbiose", de Júlia Morim. Documentário. 20 min. Pernambuco. 2017 "Valentina", de Estevão Meneguzzo. Ficção. 17 min. Rio de Janeiro. 2017 "Vando Vulgo Vedita", de Andréia Pires e Leonardo Mouramateus. Ficção. 21 min. Ceará. 2017 "Vênus - Filó a Fadinha Lésbica", de Sávio Leite. Animação. 06 min. Minas Gerais. 2017