Inglês agradece ao São Paulo e nega problema com a família após demissão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após pedir demissão do São Paulo, o inglês Michael Beale, ex-assistente técnico do São Paulo, fez post em seu Instagram para agradecer ao clube. O europeu negou que tenha tomado a decisão de deixar o clube por conta de um problema familiar. "Minha esposa e filhos adoraram a nossa estadia aqui no Brasil, e ficaremos mais alguns dias antes de tomar uma decisão sobre o nosso futuro. Não é verdade que estamos infelizes vivendo aqui, tivemos uma experiência maravilhosa", escreveu Beale. Em sua postagem de despedida, o inglês agradeceu ao carinho da torcida e disse que o clube tem potencial, exaltando a estrutura das categorias de base em Cotia. "O clube tem muito potencial. Cotia abriga uma fundação maravilhosa, e eu desejo felicitar os treinadores nesta base pelo excelente trabalho. Este é o futuro do São Paulo e é o que trará o clube de volta à sua posição como o maior do Brasil", postou. "Torcedores, uau... Vocês são incríveis. Obrigado por suas mensagens. Não tenho palavras para descrever o respeito que tenho por todos vocês. Vocês merecem sucesso e felicidade no futuro. Obrigado a todos", completou. Tanto o ex-assistente técnico quando o clube alegam que o desligamento se deu por conta de "problemas pessoais".