Imagem de viatura do 7º BPM após apreensão: policiais tinham acordo com traficantes (foto: Divulgação/PM)

Policiais militares de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, são acusados de manter um esquema criminoso de recebimento de propina. Segundo reportagem do jornal Extra, os oficiais prendiam usuários de drogas omo traficantes apenas para atingirem a meta de prisões na unidade.

O esquema foi descoberto pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo e a investigação resultou na prisão de 82 policiais que são acusados de receber dinheiro de traficantes para não "atrapalharem" o tráfico de drogas na região.

As investigações revelaram ainda que os PMs faziam apreensões de drogas após acertarem tudo com os traficantes, que apontavam em quais endereços estariam as drogas. Usuários encontrados nesses lugares, então, eram presos acusados de tráfico, mesmo com os policiais sabendo a acusação não ser verdadeira.

A prática, porém, não agradava aos traficantes, a quem os policiais alegavam que a medida era necessária pois eles precisam bater não somente a meta de apreensões, mas também as de prisões.

Até aqui, a Polícia Civil descobriu peo menos um caso de um usuário prejo injustamente por tráfico. Ele teria sido condenado pela Justiça, mas será pedida uma revisão criminal do seu caso para que ele responda apenas pelo uso de entorpecentes.