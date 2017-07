Não vemos pressão assim desde Nixon, diz editor do 'Post' sobre Trump

SÓ PODE SER PUBLICADO COM ASSINATURA NELSON DE SÁ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para o editor-executivo do "Washington Post", Martin Baron, desde o governo de Richard Nixon a imprensa americana e o "WP" em especial não enfrentavam tanta "pressão" por parte de um presidente. "Donald Trump usa linguagem até mais pesada do que Nixon", afirmou o jornalista, em entrevista pública no encerramento do congresso da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), neste sábado (1º), em São Paulo. Entre as expressões usadas de Trump, citou "a forma mais baixa da humanidade" e depois "a forma mais baixa de vida", ou seja: "Ele tenta nos desumanizar". Lembrou que, em seu primeiro dia no cargo, o presidente americano afirmou estar "em guerra com a mídia", o que ele questiona, da parte do jornal. "Nós não estamos em guerra. Estamos trabalhando." A função da imprensa, sublinhou, já estava presente quando foi escrita a Primeira Emenda à Constituição americana, que proíbe restrições à liberdade de expressão. "Eles queriam que nós cobrássemos responsabilidade do governo." Baron alertou para não cair na armadilha de Trump, que quer tornar a imprensa o "partido de oposição". Segundo ele, "ser independente não é ser oposição". Questionado sobre paralelos com a situação política no Brasil, o editor do "WP" sublinhou desconhecer, mas afirmou que "certamente envolve mais políticos do que Watergate", referindo-se à cobertura do "WP" que levou à queda de Nixon. JEFF BEZOS Sobre o impacto da aquisição do jornal em 2013 por Jeff Bezos, fundador e presidente da Amazon, o jornalista sublinhou que ela não se restrige aos investimentos financeiros. "Nós estamos nos transformando numa empresa de tecnologia", diz Baron. "Tecnologia é hoje incrivelmente importante para o nosso setor [jornalismo]. E agora nós somos vendedores de tecnologia para outras empresas de mídia." Segundo ele, a Redação cresceu em 160 jornalistas desde a chegada de Bezos, para pouco mais de 700. Também foram contratados mais de cem engenheiros, que ajudaram a publicação a crescer na internet. O "WP" tem hoje perto de 80 milhões de visitantes únicos mensais, cerca de 10 milhões abaixo do "New York Times". No final da campanha presidencial, em outubro de 2016, chegou a passar o principal concorrente.