Em duelo de reservas, Palmeiras conta com gol contra para vencer o Grêmio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Numa partida repleta de reservas dos dois lados, já que as duas equipes têm jogos importantes da Libertadores no meio de semana, o Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0 na tarde deste sábado (1º), no Pacaembu. É a quarta vitória seguida do time na competição. O único gol da partida foi contra, marcado pelo volante gremista Machado após cruzamento de Raphael Veiga. O Palmeiras agora ocupa provisoriamente o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. O Grêmio segue em segundo. O JOGO O Palmeiras dominou amplamente as ações do primeiro tempo. Com mais posse de bola, pressionou os gremistas em seu campo de defesa. Aos 18, Borja chegou bem à linha de fundo e cruzou forte. Erik não alcançou a bola para empurrar para o gol por muito pouco. Dez minutos depois, Michel Bastos chutou em cima da zaga gremista. A bola subiu e sobrou para Borja, que concluiu na rede pelo lado de fora. No minuto seguinte, após boa trama do ataque palmeirense, Michel Bastos chutou para boa defesa de Léo. Logo depois foi a vez de Keno assustar os gremistas chute de fora da área. A bola foi para fora. O segundo tempo começou da mesma maneira. Logo aos 5, Michel Bastos cobrou falta na área e Borja, de cabeça, mandou por cima. Erik também desperdiçou boa chance minutos depois, e o mesmo Michel Bastos bateu falta perigosa aos 21. Após tantas chances desperdiçadas, Cuca resolveu mexer na equipe. Pôs Raphael Veiga, Willian e Róger Guedes nos lugares de Michel Bastos, Erik e Keno, respectivamente. Dois dos que entraram participaram da jogada que gerou a vitória palmeirense, mas o gol do Palmeiras foi marcado por um gremista -contra. Aaos 32 minutos. Raphael Veiga recebeu lançamento de Róger Guedes pela direita e cruzou. O volante Machado -que acabara de entrar- tentou cortar e acabou desviando para o próprio gol. O Grêmio pouco produziu na partida. Na sua melhor chance, Kaio invadiu a área e, no bate-rebate, a bola tocou em Zé Roberto e tomou a direção do gol. Egídio salvou em cima da linha. As duas equipes agora voltam sua atenção para a Copa Libertadores. O Palmeiras enfrenta o Barcelona de Guayaquil, no Equador, na quarta-feira (5), às 21h45. O Grêmio vai à Argentina enfrentar o Gody Cruz no dia anterior, às 19h15. PALMEIRAS Fernando Prass; Mayke, Luan, Juninho e Egídio; Bruno Henrique; Michel Bastos (Raphael Veiga) e Zé Roberto, Erik (Willian), Borja e Keno (Roger Guedes). T.: Cuca GRÊMIO Léo; Léo Gomes, Rafael Thyere, Bressan e Marcelo Oliveira; Jaílson (Lima) e Kaio; Fernandinho, Lincoln (Machado) e Bolaños; Everton. T.: Renato Gaúcho. Árbitro: Wagner Nascimento Magalhães (Fifa RJ) Assistentes: Rodrigo F Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) Público/Renda: 29.075 pagantes/R$ 963.172,50 Cartões amarelos: Juninho (Palmeiras), Borja (Palmeiras), Raphael Veiga (Palmeiras), e Bressan (Grêmio) Gol: Machado (Grêmio, contra), aos 32 minutos do segundo tempo