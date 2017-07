Paraná vence o Ceará com gol de pênalti e encosta no G4

Renatinho comemora: gol de pênalti deixa o time paranaense apenas um ponto atrás do G4 (foto: Geraldo Bubniak)

Após duas rodadas, a torcida paranista pôde voltar a sorrir na tarde deste sábado (1º de julho). Jogando na Vila Capanema, o Paraná conseguiu uma magra, mas essencial vitória por 1 a 0 contra o “freguês” Ceará, gol que saiu em pênalti cometido por Pedro Ken e convertido por Renatinho. Jogando em casa, o time paranaense nunca perder para o rival do nordeste, somando agora quatro vitórias e seis empates, com 15 gols marcados e nove sofridos.



Com os três pontos a mais na conta, o Tricolor agora soma 16 na Série B e sobe para a sétima colocação, apenas um ponto atrás do Internacional, quarto colocado, e quatro a frente do Figueirense, 17º. Já o Ceará cai duas posições e aparece em 8º lugar, com um ponto a menos que o time paranaense.



Na próxima rodada, o Tricolor joga novamente em casa, desta vez contra o América-MG, na sexta-feira, às 21h30. Já o Ceará volta a campo no próximo sábado, quando encara o Figueirense no Orlando Scarpelli, às 16h30.

Ataque repetido, defesa alterada



Durante a semana, o técnico paranista chegou a testar algumas variações no ataque, com a entrada de Rafhael Lucas e a saída de Minho do time titular. No final das contas, porém, apostou uma vez mais na formação com Robson, Renatinho e Minho na linha de meias e Felipe Alves no ataque, utilizada nas últimas três partidas.



Assim, as únicas mudanças foram na defesa: Cristovam (expulso contra o Criciúma) e Eduardo Brock (levou o 3º amarelo) cumpriram suspensão e deram lugar a Júnior e Wallace, respectivamente.

Primeiro tempo

Com o setor ofensivo repetido, o que se viu em campo foi um Paraná repetindo os erros e deficiências de partidas anteriores. Em síntese, foi uma primeira etapa (para os dois lados) de muita transpiração e pouca inspiração, com o meio de campo congestionado e muitas tentativas de ligação direta (36 ao todo, sendo 22 lançamentos do Paraná e uma taxa de acerto de aproximadamente 28%).



Não foi de surpreender, então, que embora o time paranaense tenha ficado com a bola 59% do tempo, quem somou mais finalizações foi o Ceará (seis contra três). Foi dos visitantes, inclusive, as duas melhores oportunidades de gol do primeiro tempo, ambas com Roberto, que só não pôde comemorar algum tento porque o goleiro Richard operou dois verdadeiros milagres.

Segundo tempo

Na etapa final, o erro de um jogador ex-Coritiba acabou facilitando a tarefa paranista. É que aos quatro minutos Pedro Ken deu um tranco dentro da área em Gabriel Dias, que foi ao chão. Pênalti marcado pelo árbitro Marcos Pereira e convertido com categoria por Renatinho.



Com a vantagem no placar construída, o Paraná cresceu na partida, enquanto o Ceará se encolheu. Com espaço para contra-atacar, o time paranaense ainda chegou outras duas vezes com perigo, enquanto os visitantes ameaçaram uma única vez. Na primeira das chegadas, inclusive, Felipe Alves desperdiçou uma oportunidade incrível – não à toa, foi substituído minutos depois e aplaudido ironicamente pela torcida.

FICHA TÉCNICA

Paraná Clube 1 x 0 Ceará



Paraná: Richard; Júnior, Rayan, Wallace e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias, Robson, Renatinho (Jhony) e Minho (Nathan); Felipe Alves (Rafhael Lucas). Técnico: Cristian de Souza

Ceará: Éverson; Tiago Cametá, Rafael Pereira, Valdo e Romário; Raul (Wallace Pernambucano), Richardson, Pedro Ken (Rafael Carioca) e Ricardinho; Roberto (Cafú) e Magno Alves. Técnico: Marcelo Chamusca

Gols: Renatinho (6-2º)

Cartões amarelos: Pedro Ken, Raul (C); Felipe Alves, Leandro Vilela, Richard (P)

Cartões vermelhos: Nathan (P) e Romário (C)

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

Público: 4.130 pagantes (4.170 total)

Renda: R$ 79.260,00

Local: Estádio da Vila Capanema, em Curitiba, sábado, às 16h30





PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo



23 – Cruzamento da esquerda, a zaga do Paraná falha ao tentar cortas e a bola sobra para Roberto, de frente para o gol, chutar. Richard defende com o peito eo atacante fica livre para chutar no rebote, mas o goleiro salva de novo, desta vez com os pés. Milagre!

35 - Felipe Alves ganha de Raul, avança e tenta o chute, mas é travado por Richardson. Atacante tinha boas opções de passe na área.



37 – Contra-ataque do Ceará, Roberto dispara da intermediária, passa pelo marcador e invade a área, livre. Ele tenta o toque na saída do goleiro, mas pratica outro milagre.

38 – Cobrança de escanteio, a bola viaja até o primeiro pau e Felipe Alves cabeceia. A bola passa lentamente ao lado da trave. O goleiro estava batido.



45 – Renatinho arrisca o chute da intermediária. A bola quica na frente do goleiro Éverson, que ainda consegue uma boa defesa no reflexo.



Segundo tempo

4 - Escanteio rasteiro, Gabriel Dias domina na linha de fundo e faz o giro em cima de Pedro Ken, que puxa o adversário dentro da área e o derruba. Pênalti!



6 – Gol do Paraná! Na cobrança de pênalti, Renatinho bate na bola com a perna direita, mostra categoria e acerta o ângulo de Éverson, que pula para o lado contrário.



10 – Cruzamento de Igor, Minho fura e a bla sobra para Felipe Alves, livre na área e de frente para o gol. O atacante, porém, chuta muito mal e manda para fora, desperdiçando grande oportunidade.



21 – Rafael Pereira afasta mal o cruzamento e a bola sobra pra Igor, que domina dentro da área e bate cruzado. A bola passa ao lado do gol.



33 – Cobrança de falta de Ricardinho passa com perigo ao lado do gol de Richard.



43 – Robson recebe na entrada da área, percebe o goleiro adiantado e chuta. Éverson se estica e consegue desviar por cima do gol.



45 – Clima esquenta entre Romário e Nathan, que se encaram duramente e chegam a encostar a cabeça um no outro. Árbitro manda os dois para o chuveiro mais cedo.