Inter volta decepcionar em casa, perde para o Boa Esporte e sai vaiado

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Jogar em casa é sinônimo de dificuldades para o inter e decepção para a torcida. Não foi diferente neste sábado (01). Com campanha de rebaixado como mandante, o Colorado desta vez foi derrotado pelo Boa Esporte por 1 a 0. O tropeço ocorreu depois de uma semana inteira de treinamentos especiais e reviveu clima tenso com a torcida com vaias e protestos. Antes do fim de jogo a torcida já gritava: "sejam mais guerreiros" e chamava os atletas de "pipoqueiros" em campo. As vaias aguardaram todo o primeiro tempo. Depois dos 45, o primeiro foco, que ficou ainda mais forte a cada momento do jogo, percebendo a fragilidade do time que mesmo ficando com um jogador a mais nos últimos 10 minutos de jogo, não conseguiu empatar. Foi a primeira derrota de Guto Ferreira no comando do Internacional. Com um mês de clube, o técnico não tem vida fácil, porque venceu apenas três jogos e empatou outros quatro. Com 17 pontos, o Colorado segue no G-4 da Série B. Mas pode virar a rodada fora da linha de ida para Série A. Já o Boa Esporte chegou aos 15 e está em 10º. Na próxima rodada o Colorado encara o Criciúma e o Boa pega o CRB.