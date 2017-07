Goleiro Richard é o destaque do Paraná na Vila Capanema. Confira as atuações

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS

Richard (7,5)

Praticou duas defesas milagrosas no primeiro tempo.



Júnior (6,0)

Destacou-se mais na defesa, sendo o campeão do time em desarmes.



Rayan (6,0)

Teve difiuldades para segurar Roberto no 1º tempo. Depois, melhorou.



Wallace (6,5)

Perfeito nas bolas aéreas e seguro na saída de bola.



Igor (6,5)

Forte no apoio. Um ótimo cruzamento e um chute perigoso.



Leandro Vilela (5,5)

Jogador que mais cometeu faltas e que mais errou passes do time.



Gabriel Dias (6,5)

Apareceu pouco, mas foi decisivo ao sofrer o pênalti.



Robson (5,5)

Apagado a maior parte do tempo. No final, conseguiu uma boa finalização.



Renatinho (7,0)

Um bom chute de fora da área e o pênalti convertido. Atuação regular.



Jhony (S/N)

Entrou aos 41-2º. Pouco tempo em sampo. Sem nota.



Minho ()

Não criou nenhum lance. Só apareceu para perder a bola.



Nathan (5,0)

Entrou aos 36-2º. Em nove minutos, conseguiu ser expulso.



Felipe Alves (5,0)

Perdeu chance incrível. Aplaudido ironicamente pela torcida ao ser substituído.



Rafhael Lucas (6,0)

Entrou aos 19-2º. Movimentou-se melhor do que o companheiro no ataque.