UPS Cidadania leva ações e serviços gratuitos ao bairro Parolin

(foto: Divulgação PMPR)

A comunidade do bairro Parolin, em Curitiba, teve acesso neste sábado (1) a diversos serviços e ações gratuitos por meio do programa UPS Cidadania, que oferta atividades promovidas com a integração da Polícia Militar, Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Diretos Humanos e diversos órgãos estaduais e municipais.



As pessoas que passaram pela na Escola Municipal Professora Nansyr Cecato Cavicholo tiveram acesso a serviços como emissão de RG e CPF, orientações jurídicas, dicas de saúde, incluindo odontologia, informações sobre serviços do Detran, regularização de cadastro e outras situações referentes à Sanepar e à Copel, cadastro para receber oportunidades de emprego e campanhas solidárias.



“Buscamos a valorização do ser humano e por meio desta parceria podemos trazer mais dignidade a essa comunidade que necessita de atenção e apoio. O Comando da Polícia Militar do Paraná não tem medido esforços em atuar com ações sociais como esta que beneficiam a sociedade e permitem o resgate de valores fundamentais e uma melhor qualidade de vida”, disse o chefe da 5ª Seção do Estado Maior, tenente-coronel Vanderley Rothenburg.



De acordo com a coordenadora do projeto Paraná Cidadão, Goreti Brotti, no passado foram promovidas 18 edições do evento e cerca de 100 mil pessoas já foram atendidas. “Percebemos que estamos atingindo nosso objetivo, que é atender a comunidade em situação de vulnerabilidade social e precisa de todos os serviços públicos de maneira facilitada”, disse.



Renato Guimarês foi com a família e elogiou o atendimento recebido e a presença da Polícia Militar no evento. “Consegui fazer meus documentos que precisava de maneira rápida. A participação da PM nos faz sentir mais seguros e protegidos”, destacou.



“Nesta iniciativa contamos com a colaboração de vários setores públicos para prestarmos um atendimento de maior qualidade ao cidadão que mora no Parolin. No ano passado promovemos essa mesma atividade e devido à grande procura repetimos a ação para que a população esteja cada vez mais próxima da Polícia Militar”, explicou o comandante da UPS Parolin, tenente Diogo Felipe Cordeiro.



Além de garantir a segurança e a organização do evento, a PM também levou para a escola um pouco de suas atividades com a exposição de equipamentos do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Operações Especiais (Bope). O público também conheceu alguns dos animais taxidermizados do Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde (BPAmb-FV) e as motocicletas e viaturas do Batalhão de Polícia de Trânsito e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV).



A diversão ficou por conta da apresentação da Banda do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), com canções voltadas ao público jovem sobre os valores da família e cidadania, além das pinturas de rosto feitas pelos integrantes do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC) nas crianças e adolescentes. A Banda de Música da PM interpretou músicas nacionais e internacionais.



Líder da comunidade, Edson Rodrigues destacou a atenção do Governo do Estado ao bairro. “A população se sente valorizada, tem cidadania, tem acesso aos programas do governo de maneira mais fácil. Além disso, percebemos que graças à maior presença da Polícia Militar no Parolin nosso bairro não figura mais entre os mais violentos e isso se deve ao esforço de um trabalho integrado”, ressaltou.



Também participaram da abertura do evento o comandante do 12º BPM, tenente-coronel Wagner Lúcio dos Santos; o secretário municipal do Esporte e Lazer, Marcello Richa; a diretora da escola, professora Marcia Alexandra Ribeiro; o Assessor da Reitoria da Unicuritiba, Mauro Serafim.