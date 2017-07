Renato Gaúcho diz que Grêmio não jogou bem e lamenta falta de entrosamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Renato Gaúcho admitiu que o Grêmio não fez um bom jogo. Depois da derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, neste sábado (1º), em São Paulo, o técnico lamentou a falta de entrosamento do reservas utilizados. "A verdade é que a gente não fez um bom jogo. Não é desculpa, mas falta entrosamento. O maior problema nosso foi muitos jogadores voltando de lesão, parados há muito tempo. O ritmo foi preponderante. Primeiro tempo deu tudo errado. Melhoramos um pouco no segundo tempo, tivemos mais chances num belo ataque, infelizmente a bola não entrou. Depois sofremos numa infelicidade o gol contra. Falei que seria um jogo de poucas chances, quem aproveitasse ganharia. O Palmeiras mereceu", disse Portaluppi. O Tricolor permaneceu em segundo no Campeonato Brasileiro. E a opção de preservar titulares por conta do jogo da próxima terça contra o Godoy Cruz acabou sendo nefasta. Foi a segunda vez que isso ocorreu no nacional, com duas derrotas. "Eu sabia que faltaria ritmo de jogo. Uma coisa é treinar, outra é jogar. Eles sentiram. Mas tem uma hora que eles têm que sentir isso. Tava tudo no esquema previsto. Faltou entrosamento. Mas daqui a pouco todos estarão com ritmo", completou. O Grêmio volta ao Brasileiro no próximo fim de semana para encarar o Avaí, em casa.