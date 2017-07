'Meu Malvado Favorito 3' tem recorde de salas nos EUA e arrecada US$ 83 mi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Meu Malvado Favorito 3", quarto filme com os minions, estreou na última quinta, 29 de junho, batendo um recorde de salas de exibição nos EUA, segundo a revista "Forbes": 4.529. O primeiro filme da franquia, "Meu Malvado Favorito", havia estreado em 3.602 salas. Dados preliminares de bilheteria, de acordo com a "Variety", indicam que a animação da Universal já arrecadou US$ 83 milhões até este sábado (1º). Deste montante, US$ 4.1 milhões foram arrecadados apenas na quinta, dia da pré-estreia. A animação bateu o filme "Baby Driver" (Em Ritmo de Fuga), de Edgard Wright, com estreia no Brasil em agosto, que conta a história de um jovem piloto de assaltantes de banco. Em "Meu Malvado Favorito 3", Gru e Lucy precisam repensar suas vidas depois de serem demitidos da Liga Anti-Vilões. Enquanto ela se ocupa com os desafios da maternidade,Gru é surpreendido com a existência de um irmão gêmeo e com a saída dos minions que querem voltar à bandidagem.