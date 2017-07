Com uma mais, Santos volta a tropeçar e só empata com lanterna Atlético-GO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De olho na Libertadores e com um time praticamente reserva no duelo da noite deste sábado (1), em Goiânia, o Santos fez um primeiro tempo para ser esquecido -foi para o intervalo perdendo por 1 a 0. Mas a entrada de peças importantes e a expulsão de um jogador do Atlético-GO logo no começo do segundo tempo fez a equipe da Vila Belmiro ao menos arrancar um empate por 1 a 1 em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate, porém, acaba sendo ruim para o Santos, que vinha de revés para o Flamengo na Copa do Brasil (2 a 0) e derrota para o Sport, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time fica no quarto lugar da tabela, com 17 pontos. Já o Atlético-GO chega só aos sete pontos e perde a chance de deixar a lanterna da tabela. O Santos agora 'muda a chave' e passa a pensar exclusivamente na Copa Libertadores, torneio pelo qual enfrenta o Atlético-PR na próxima quarta-feira (5), no jogo de ida das oitavas de final, na Vila Capanema. Já o Atlético-GO tem uma semana até o próximo compromisso, marcado para sábado (8), contra o Vitória, no Serra Dourada, pela 12ª rodada da Série A. ATLÉTICO-GO Felipe; Eduardo (Jonathan, aos 31'/2ºT), Roger Carvalho, Marcão e Bruno Pacheco; Marcão Silva; Andrigo (Abuda, aos 16'/2ºT), Luiz Fernando, Jorginho e Breno Lopes (Diego Rosa, 22'/2º); Everaldo. T.: Doriva. SANTOS Vanderlei; Daniel Guedes, Noguera (Thiago Ribeiro, aos 18'/2ºT), David Braz e Caju; Alison (Thiago Maia, no intervalo), Yuri, Vladimir Hernández, Vitor Bueno (Lucas Lima, aos 31'/2ºT) e Arthur Gomes; Kayke. T.: Levir Culpi. Árbitro: Claudio Francisco Lima e Silva (SE) Auxiliares: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Fabio Pereira (TO) Público/Renda: 4.233 pagantes/R$ 97.145,00 Cartões amarelos: Bruno Pacheco e Marcão Silva (AGO), Thiago Maia (SAN) Cartões vermelhos: Jorginho (AGO), aos 6'/2ºT (Pelo 2º Amarelo) Gols: Andrigo (AGO), aos 12 minutos do primeiro tempo, e Thiago Maia (SAN), aos 23 minutos do segundo tempo