Poupando titulares, Santos empata com o lanterna do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com uma equipe praticamente reserva, já que tem compromisso pela Libertadores no meio de semana, o Santos empatou com Atlético-GO por 1 a 1 na noite deste sábado (1º), em Goiânia. É a terceira partida consecutiva sem vitória dos paulistas. O Santos agora ocupa provisoriamente a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O Atlético-GO segue na lanterna do torneio A equipe sentiu a falta de entrosamento e foi facilmente dominada pelo Atlético-GO no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Caju perdeu a bola na esquerda e Xx lançou Breno Lopes, que sofreu pênalti infantil de Vanderlei. O goleiro, se redimindo, defendeu a cobrança de Everaldo, mas Andrigo foi mais rápido que a zaga santista no rebote para abrir o placar para os goianos. A única vez que o Santos levou perigo no primeiro tempo foi logo depois do gol, quando David Braz cabeceou por cima da meta de Felipe. No mais, a equipe mal passava do meio-campo. No intervalo, Levir Culpi tirou Alison e pôs Thiago Maia, na tentativa de deixar a equipe mais ofensiva. Ainda no primeiro tempo, já fora obrigado a substituir Vitor Bueno, machucado, por Lucas Lima. Aos 8, com a expulsão de Jorginho, o Santos ficou com um homem a mais e Levir, minutos depois, tirou o zagueiro Fabián Noguera para pôr o atacante Thiago Ribeiro. O Santos mudou de postura, foi para cima e conseguiu o empate 24 minutos da segunda etapa. Thiago Ribeiro recuperou a bola da zaga atleticana e tocou para Lucas Lima, que achou Thiago Maia na intermediária. O volante chutou de longe para empatar a partida. Após o gol, o Santos continuou pressionando, mas não conseguiu a virada. O colombiano Vladimir Hernández desperdiçou duas boas chances. Os comandados de Levir Culpi voltam a campo na próxima quarta-feira (5), pelas oitavas de final da Libertadores. O time enfrenta o Atlético-PR, em Curitiba, às 19h15. ATLÉTICO-GO Felipe; Eduardo (Jonathan, aos 31'/2ºT), Roger Carvalho, Marcão e Bruno Pacheco; Marcão Silva; Andrigo (Abuda, aos 16'/2ºT), Luiz Fernando, Jorginho e Breno Lopes (Diego Rosa, 22'/2º); Everaldo. T.: Doriva. SANTOS Vanderlei; Daniel Guedes, Noguera (Thiago Ribeiro, aos 18'/2ºT), David Braz e Caju; Alison (Thiago Maia, no intervalo), Yuri, Vladimir Hernández, Vitor Bueno (Lucas Lima, aos 31'/2ºT) e Arthur Gomes; Kayke. T.: Levir Culpi. Árbitro: Claudio Francisco Lima e Silva (SE) Auxiliares: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Fabio Pereira (TO) Público/Renda: 4.233 pagantes/R$ 97.145,00 Cartões amarelos: Bruno Pacheco e Marcão Silva (AGO), Thiago Maia (SAN) Cartões vermelhos: Jorginho (AGO), aos 6'/2ºT (Pelo 2º Amarelo) Gols: Andrigo (AGO), aos 12 minutos do primeiro tempo, e Thiago Maia (SAN), aos 23 minutos do segundo tempo