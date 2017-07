Ninguém acerta os números da Mega-Sena e prêmio acumula

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 1944 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (1º), em Cachoeira, BA. Os números sorteados foram: 08, 09, 39, 47, 57 e 59. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 23 milhões. Confira o rateio. Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 41 apostas ganhadoras, R$ 46.673,04 Quadra - 4 números acertados – 2.879 apostas ganhadoras, R$ 949,53 QUINA Nenhum apostador levou o prêmio do concurso 4418 da Quina neste sábado (1º). Os números sorteados foram: 16, 17, 46, 56, 79. No próximo sorteio da Quina, que vai acontecer na segunda (3), o prêmio deve chegar a R$ 1,5 milhão. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 36 apostas ganhadoras, R$ 10.176,84 Terno - 3 números acertados – 3.734 apostas ganhadoras, R$ 147,54 Duque - 2 números acertados – 114.595 apostas ganhadoras, R$ 2,64 TIMEMANIA A Timemania ficou sem ganhadores do prêmio máximo neste sábado (1º). Os números sorteados no concurso 1051 foram: 04, 22, 24, 64, 66, 77 e 78. O time do coração foi o Vasco da Gama/RJ. A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 300 mil. Confira o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 16.600,13 5 números acertados - 116 apostas ganhadoras, R$ 817,74 4 números acertados – 2.341 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados – 23.718 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: Vasco da Gama/RJ – 17.751 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA SENA Ninguém acertou as dezenas dos dois sorteios da Dupla Sena do concurso 1662 deste sábado (1º). A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 3 milhões. Confira as dezenas e o rateio dos dois sorteios: 1º sorteio - 02, 04, 19, 25, 31, 49 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 29 apostas ganhadoras, R$ 2.699,09 Quadra - 4 números acertados - 1.411 apostas ganhadoras, R$ 63,39 Terno - 3 números acertados - 24.430 apostas ganhadoras, R$ 1,83 2º sorteio - 03, 41, 42, 43, 44, 48 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 58 apostas ganhadoras, R$ 1.735,12 Quadra - 4 números acertados - 1.511 apostas ganhadoras, R$ 59,20 Terno - 3 números acertados - 20.131 apostas ganhadoras, R$ 2,22 FEDERAL A Caixa sorteou ainda os números da extração 5193 da Loteria Federal, que foi realizado neste sábado (1º). Os resultados são os seguintes: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º - 77746 - 700.000,00 2º - 39805 - 36.000,00 3º - 50284 - 30.000,00 4º - 69786 - 24.700,00 5º - 67410 - 20.146,00