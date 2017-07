Esquerda já se reorganiza com grupos independentes

ANA LUIZA ALBUQUERQUE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Iniciativas independentes e pequenos novos grupos apontam para uma forma positiva de reorganização da esquerda, afirma Ruy Fausto, professor emérito da USP e doutor em filosofia pela Universidade Paris I. À reportagem Fausto critica a idealização do PT e fala sobre sua perspectiva eleitoral. "Não creio que o melhor candidato seja o Lula, embora espere que ele não seja condenado e que possa concorrer." Nesta segunda (3), ele lança o livro "Caminhos da Esquerda", uma extensão de artigo publicado na revista "Piauí" em 2016, em que analisa os erros e propõe um novo trajeto da esquerda no país. Reportagem - Qual caminho a esquerda precisa seguir? Ruy Fausto - Um dos pontos principais é a exigência democrática. Mesmo uma democracia deformada é um ponto de partida. Eu tenho algum medo de uma ruptura do processo democrático. Dizem que quem faz a crítica da corrupção é a direita -isso é um engano. Somos nós que temos o maior interesse em um Estado que funcione 100%. O que proponho é redefinir a esquerda. Se organizar o discurso e tiver clareza, a gente ganha setores importantes. Se tivermos a massa e contarmos que é uma beleza a Venezuela, Cuba, só atrapalhará. Essa reconstrução exclui o ex-presidente Lula? Não exclui de jeito nenhum, mas deixa de pôr no centro do universo. Não há por que idealizar o PT. Não creio que o melhor candidato seja o Lula, embora espere que ele não seja condenado e que possa concorrer. O PT fez muitas coisas importantes, uma política de redistribuição. O pior ali foi a corrupção, que se recusam a reconhecer. O que existe de fetichização nos meios intelectuais me assusta. O pessoal se recusa a pensar por conta própria porque acha que quem pensa são os dirigentes do partido. O sr. propõe dissociar a esquerda dos governos que se disseram representativos dela, mas que não teriam seguido sua ideologia. Uma teoria que nunca foi posta em prática não entra no terreno da fé? Não. Se quer chamar de fé, todo mundo que faz política tem fé. Houve grandes deformações da esquerda, algumas notórias, como o stalinismo e o leninismo. É evidente que a esquerda tem que se dissociar disso, é preciso levar até o final essa crítica. Para os pós-modernos, a queda do Muro de Berlim representou o fim da história. A esquerda mundial conseguiu recuperar o otimismo nas décadas posteriores? Aquilo era um peso para a esquerda, um governo despótico, antidemocrático. Se a direita ataca tanto, é porque a esquerda não foi capaz de definir o que foi a queda do muro. Tem todos os viúvos, mas foi ótimo o que aconteceu. O que veio depois é difícil, complicado, mas pelo menos agora temos condições para lutar. Oito meses depois do artigo que baseou o livro, a esquerda ganhou perspectiva ou está tão perdida quanto antes? Houve bastante mobilização, apesar de tudo. Tem muita confusão, mas existe gente buscando uma saída. Não estou pessimista, não. Eles ganharam o impeachment [da ex-presidente Dilma Rousseff], mas ganharam mal, porque houve resistência. Houve um momento de muita pressão da direita, hoje mais controlado. Em parte porque a esquerda se movimentou, em parte porque a direita se desmoralizou quando a corrupção apareceu como geral. Como a esquerda pode agregar a massa que despertou para a política em 2013? Não vou dar fórmulas gerais, mas a primeira coisa é não perder de vista o trabalho da classe média. É preciso encontrar a linguagem para se dirigir a eles, conversar. Depois, [discutir] que relação ter com essa base. Não podemos idealizar a massa, achar que a solução é essa. A massa tem de tudo, tem muita confusão, às vezes muita violência. A esquerda consegue se reconstruir a tempo de 2018? A esquerda está se mexendo. Vai se organizar até lá? Não posso dizer. Haverá a questão de encontrar candidatos. O que espero é que haja eleição e que se chegue a uma solução, mesmo que a esquerda perca. Há um dado muito sério que é o crescimento do [deputado federal Jair] Bolsonaro. Tem que denunciar essa história, estudar o fenômeno e como vamos enfrentar. Temos pelo menos dois novos partidos liberais no cenário nacional: o Novo e o Livres. O que falta para a esquerda se organizar dentro da política? Vai surgir um novo partido? Acho difícil. Por hora é se mobilizar. De imediato penso em estruturas com gente independente e do PT, PSOL. Pegar o Freixo [Marcelo, deputado estadual], o Fernando Haddad, o Tarso Genro. Fazer reuniões, explorar os contatos. Vai ter que se chegar à ideia de um candidato, mas não dá para prever. Esses pequenos grupos se organizando já é muito positivo. É possível um partido governar o Brasil de forma ética? Há uma ideia que domina: a necessidade de usar métodos ilegítimos de governar. O papo do PT é muito esse. É possível um partido de esquerda ético. Isso significa que não vai ter pilantra? Não, mas a perspectiva tem que ser reprimir. Você muda a política. Ou enfrentamos ou é melhor não pensar em partido e coisa nenhuma. A Lava Jato pode servir como freio à corrupção? À princípio sou favorável à Lava Jato. Era corrupção em um nível que não sabíamos. Só serei contra se acabar numa ditadura. Tenho medo do que possa acontecer, há muita confusão, uma espécie de vazio...Mas é absolutamente errada a perspectiva daqueles que recusam a luta contra a corrupção, achando que é coisa da direita.