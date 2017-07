Faculdade vai contratar quatro novos docentes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como forma de amenizar a perda de 12 professores desde 2015 na Escola de Aplicação da USP, quatro docentes serão admitidos de forma temporária. A Faculdade de Educação nega que a situação atual seja "calamitosa". Segundo a diretora da faculdade, Belmira Bueno, a aprovação das contratações por parte da reitoria atende às necessidades urgentes. Com os novos docentes, a equipe será composta de 40 profissionais, o que, segundo ela, seria suficiente. "O que havia [de docentes na escola] era bastante acima do necessário", diz. "Não temos nenhum professor com mais de 25 aulas por semana, e todos são contratados por 40 horas. Assim, a condição de trabalho é a melhor que existe no Brasil em termos de escola pública", diz. Apesar de afirmar que "não existe uma situação calamitosa", a diretora não nega os reflexos da crise financeira da universidade. O cenário se agravou porque, desde 2014, as contratações na USP foram congeladas e aposentadorias não foram repostas. Além disso, a unidade perdeu professores nos recentes planos de demissão voluntária. Desde o ano passado, a escola tem lançado mão de empréstimos de docentes de outras unidades e até de voluntários. Bueno reforça que o projeto pedagógico não sofrerá impactos por causa da crise. "O projeto não vai desaparecer, isso é fantasia, as pessoas fazem conjecturas." A escola destina 60 vagas por ano, por sorteio. A maioria é para filhos de funcionários, mas ao menos 20 vagas são direcionadas a quem não tem vínculo com a USP. Para essas vagas, houve 360 inscritos neste ano. A gestão do reitor Marco Antonio Zago não respondeu aos questionamentos da Folha. "O posicionamento da Faculdade é o da reitoria", informou.