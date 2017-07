Brasileira Movile, dos aplicativos iFood e PlayKids, recebe US$ 53 milhões em investimento da Naspers

FILIPE OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Movile, empresa brasileira dona do aplicativo PlayKids e investidora de serviços como iFood e Superplayer, anunciou ter recebido novo investimento do grupo de mídia sul-africano Naspers, de US$ 53 milhões (R$ 175,5 milhões). Os recursos devem ser usados principalmente para a expansão do aplicativo Rapiddo, que a empresa vem testando na cidade de Campinas. Como o Plano de Negócios mostrou, o novo app tem como objetivo juntar em um lugar só uma série de serviços que a Movile oferece e também de outras empresas. Mauro Piazza, Diretor da Rappido, diz que a opção por investir mais no projeto de bons resultados dos testes do aplicativo feitos na cidade de Campinas (SP). Segundo Piazza, o aplicativo foi baixado por 500 mil pessoas e tem 100 mil usuários ativos (que interagem com ele ao menos uma vez por mês). Ele diz que o recurso captado será usado para investimentos em marketing, infraestrutura e pessoal, além de ajudar a impulsionar as outras companhias do grupo. A Naspers já era sócia majoritária da empresa, que foi criada no final dos anos 1990 em Campinas. A Movile já havia obtido US$ 136 milhões em investimentos. Além da Naspers, injetaram recursos na empresa Finep e o fundo Innova, de Jorge Paulo Lemann (principal acionista da Ambev e homem mais rico do Brasil).