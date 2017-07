Editoras e autores recorrem a representantes de minorias para evitar ofensas

AMANDA RIBEIRO MARQUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sensibilidade dos tempos de causas identitárias gerou uma profissão no mercado editorial: o "leitor sensível". Surgido nos países de língua inglesa e atuando ainda de forma incipiente no Brasil, o "sensitivity reader" é, normalmente, um integrante de grupos sociais contratado para apontar, ainda no manuscrito, conteúdos que possam provocar pressões e boicotes. A maioria se qualifica por características como cor da pele, nacionalidade, orientação sexual, vícios, histórico de abuso sexual e problemas psiquiátricos. Parte tem formação literária, mas importa pouco. O principal é a experiência pessoal, que permite identificar conteúdos suscetíveis a afrontar minorias. Dois exemplos de desagrado militante foram registrados nos Estados Unidos em 2015 e 2016, quando as autoras Emily Jenkins ("A Fine Dessert") e Ramin Ganeshram ("A Birthday Cake to George Washington") foram criticadas por ilustrarem seus livros infantis com escravos sorridentes. Jenkins, americana loira de olhos claros, foi acusada de retratar a escravidão como "desagradável, mas não horrenda". Desculpou-se e doou os lucros a uma organização de incentivo à diversidade literária. No caso de Ganeshram, americana cujos pais são de Trinidad e Tobago e do Irã, a obra saiu de circulação e recebeu diversas resenhas negativas. Críticas a obras e autores não são novidade nem o que mais preocupa a PEN America, organização que promove a liberdade de expressão. Mais grave, diz Sarah Edkins, diretora de comunicação da entidade, é a alta dos "book challenges", pedidos de retirada de livros considerados impróprios de bibliotecas e escolas. Segundo relatório da PEN America em 2016, obras com personagens negros, LGBT ou portadores de deficiência são as maiores vítimas. As solicitações são feitas tanto por grupos sociais que se sentem representados de maneira insensível quanto por grupos conservadores, que se opõem à apresentação dessas temáticas a crianças. Como os pedidos são feitos a nível municipal, não há estimativas precisas sobre o total de requerimentos. A decisão do banimento cabe a cada uma das bibliotecas. OBJETIVOS É esse cerco que o "leitor sensível" visa evitar. Como não existe curso ou linha de orientação, cada um tem seu método de trabalho. Parte produz um relatório sobre a obra como um todo. Outros comentam trecho a trecho, apontando por que tal termo é ofensivo ou tal passagem desrespeita determinada identidade. "Com esse trabalho, transformo em força aquilo que me colocaria em desvantagem em uma sociedade que só valoriza homens brancos, heterossexuais e cisgênero, e recebo compensação financeira por algo que antes só servia para me discriminar", diz o canadense Sharmake Bouraleh, 22. Gay, negro, muçulmano ,e diagnosticado com transtornos de ansiedade, Bouraleh tem formação em escrita criativa. Ele diz ter sido atraído para a função por ter suas identidades marginalizadas e mal caracterizadas na literatura. A americana Ashley Mitchell, revisora que decidiu atuar como "leitora sensível", partilha desse objetivo. Ela afirma querer alertar escritores brancos sobre equívocos em personagens negros. "Era visível para leitores politicamente corretos que essas representações não eram precisas e que isso poderia ser facilmente resolvido com o feedback de grupos marginalizados representados nas obras". MERCADO NACIONAL No Brasil, a função dá seus primeiros passos. A Seguinte, segmento jovem do grupo Companhia das Letras, tomou a dianteira e contratou a advogada travesti Terra Johari, 25, para colaborar no processo de tradução de "Fera", da americana Brie Spangler (ed. Seguinte, 384 págs., R$ 27,90). Uma das personagens é trans. Johari avaliou a tradução de termos e diálogos e ajudou a elaborar um glossário de conceitos relacionados à transgeneridade. Pela produção de um parecer de nove páginas embasado em teorias de gênero e experiências pessoais, recebeu R$ 500. No mercado anglófono, esse serviço rende cerca de US$ 250 (R$ 825). Para Nathalia Dimambro, editora da Seguinte, a experiência deve ser repetida. "Quando um autor escreve sobre uma minoria da qual não faz parte, pode sem querer reforçar estereótipos ou usar termos que sejam mal interpretados." Há quem enxergue o processo como tentativa de censura ou de impedir o escritor de apresentar sua visão de mundo, ainda que esta tachada de politicamente incorreta. Stacy Whitman, editora da americana Lee and Low Books, discorda. Para ela, o processo de edição não pode ser confundido com censura. Sarah Edkins, da PEN America, defende tanto o direito à liberdade de expressão quanto o de os editores rejeitarem o que não quiserem publicar. "Autores e editores sempre fizeram considerações individuais sobre a recepção das mensagens e a potencial repercussão social das obras."