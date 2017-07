Maioria da Câmara evita assumir apoio a Temer contra denúncia da PGR

Redação Bem Paraná com informações do Uol

Temer: só 45 deputados assumiram voto contra denúncia (foto: Agência Brasil)

Levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo aponta que apenas 45 dos 513 deputados federais assume publicamente defender a rejeição da denúncia da Procuradoria Geral da República contra o presidente Michel Temer (PMDB). Temer foi acusado pelo procurador-geral, Rodrigo Janot de corrupção passiva - por supostamente ser o destinatário da mala com R$ 500 mil recebida pelo ex-deputado federal paranaense e ex-assessor do presidente, Rodrigo Rocha Loures (PMDB), de um executivo da JBS, além de promessa de outros R$ 38 milhões em vantagens indevidas.

Caberá à Câmara decidir se autoriza ou não o Supremo Tribunal Federal a abrir processo contra Temer, o que determinaria seu afastamento do cargo por até 180 dias. Para isso, seria preciso o voto favorável de 342 deputados. Só 45 deputados responderam que votarão contra a aceitação da denúncia.

Já os que declaram apoio à continuidade das investigações somam 130 parlamentares, 212 a menos do que o mínimo necessário para que a denúncia seja aceita. Outros 112 afirmaram que não sabem ainda como votarão e 57 não quiseram se posicionar.

Entre os deputados do PMDB, o número dos que se declararam contrários ao prosseguimento da denúncia é igual ao daqueles que afirmaram não ter posição formada a respeito do caso: 18. No DEM, partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), nenhum deputado declarou que votará contra a denúncia. Três não quiseram se pronunciar, 13 disseram estar analisando a peça do Ministério Público e 11 não responderam à enquete. Maia declarou que não votará.

Um parlamentar da sigla chegou a afirmar à Folha, em caráter reservado, que gostaria de votar com o governo, mas que a acusação é grave e necessita de análise.

Parte dos parlamentares evitou se posicionar: 168 foram contatados, mas não responderam aos telefonemas e e-mails.

A maioria é de partidos da base aliada, como o próprio PMDB, que contabilizou 25 sumidos, PR, com 16, PP, com 15, ou PRB, com 12.

Muitos dizem esperar decisões partidárias para declarar voto. A posição de cada sigla ou a liberação do voto aos parlamentares deve ser discutida nesta semana.

Parte dos deputados afirmou que espera manifestação da defesa de Temer, e um terceiro grupo diz que só se posicionará após o relatório da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), onde a peça será analisada primeiro.

Outra explicação para a reticência de aliados pode estar na popularidade do presidente, que caiu a 7% –a menor em 28 anos, segundo o Datafolha–, já que a maior parte dos parlamentares deve tentar a reeleição em 2018.

Mesmo tendo decidido em reunião no início de junho permanecer na base de Temer, o PSDB segue rachado. Entre seus 46 deputados, oito declararam que votarão pela continuidade do processo. O número é maior do que o daqueles que se disseram contrários à denúncia, cinco.

A liderança do partido já afirmou que deve reunir a bancada para decidir como votar após o final da análise da denúncia na CCJ, que começará nesta semana.

Após passar pela comissão, a denúncia segue para votação no plenário. Para evitar o afastamento, Temer precisa que pelo menos 172 deputados votem "não" à denúncia ou simplesmente não compareçam à sessão.

A tarefa, porém, pode não ser tão fácil: a votação será nominal, e há, mesmo entre aliados, a avaliação de que os parlamentares que não aparecerem para votar podem sofrer pressão do eleitorado.