Obras e testes afetam linhas do Metrô e da CPTM neste domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem vai usar os trens do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) deve ficar atento a mudanças neste domingo (2) devido a testes e obras de modernização. Na linha 4-amarela (Butantã-Luz), a circulação de trens entre as estações Paulista e Fradique Coutinho está interrompida nos dois sentidos por conta das obras. Nos outros trechos da linha amarela a circulação de trens é normal. As estações Vila Prudente e Oratório da linha 15-prata (Oratório-Vila Prudente) ficam fechadas entre às 4h40 e 16h para testes programados do novo sistema de controle de trens. Os usuários das duas linhas serão atendidos por ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) nos trechos interrompidos. O passageiro deve retirar uma senha na área paga das estações para deslocamento nos trechos. CPTM Cinco das seis linhas da CPTM têm alterações neste domingo por conta de obras. Na prática, isso resulta em trens que não param em algumas estações e maior tempo de espera. Na linha 7-rubi (Luz - Francisco Morato), os trens que seguem no sentido Luz não param para embarque e desembarque na estação Piqueri, entre às 4h e 21h. A opção para quem precisa desembarcar na estação Piqueri é pegar o trem na Lapa no sentido Francisco Morato. Já quem precisa embarcar na estação, no sentido Luz, deve pegar o trem no sentido Francisco Morato, desembarcar no Piqueri e voltar a Luz. O mesmo ocorre entre as estações Jardim Belval e Jardim Silveira, da linha 8-diamante (Júlio Prestes - Itapevi), entre às 4h e 0h. Já entre as estações Engenheiro Cardoso e Itapevi serão feitos serviços nos equipamento de via permanente, o que afetará o intervalo médio de trens. Segundo a CPTM, entre às 8h e 20h, os usuários devem esperar 16 minutos por um trem entre Júlio Prestes e Carapicuíba e 32 minutos entre Carapicuíba e Itapevi. Das 4h às 8h e das 20h às 0h a espera será de 20 minutos entre Carapicuíba e Itapevi. Os passageiros da linha 9-esmeralda (Grajaú - Osasco) também terão que esperar um pouco mais pelos trens entre as estações Santo Amaro. Das 4h à 0h, o intervalo médio de trens será de 25 minutos em toda a linha. Quem utiliza a linha 10-turquesa (Brás - Rio Grande da Serra) deverá se programar pois o intervalo médio entre os três é de 26 minutos em toda a linha, entre às 4h e 0h. A CPTM informou que neste domingo são realizadas intervenções nos equipamentos de via permanente entre as estações Capuava e Mauá. Obras aumentam o intervalo médio dos trens para 30 minutos em toda a linha 12-safira (Brás - Calmon Viana), das 4h à 0h. O alteração é por conta da implantação da linha 13-jade entre as estações Engenheiro Goulart e Comendador Ermelino.