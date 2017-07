Thiago Neves supera 50% da meta e responsabiliza Cruzeiro por boa fase

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Em boa fase, Thiago Neves atingiu metade da meta imposta para a primeira temporada no time do Cruzeiro. Autor de nove gols e sete assistências, o jogador estabeleceu um objetivo considerado ousado no início da temporada: marcar 20 vezes e dar passe para outros 10 tentos. O atleta participou de 16 gols do time, mas ainda quer atingir quase o dobro disso. Contratado como presente de aniversário de 96 anos para a torcida do clube, o meia-atacante vive um momento decisivo. Ele marcou em três dos últimos quatro jogos da Raposa e ainda se responsabilizou por duas assistências neste período. O camisa 30 alcançou, inclusive, a terceira posição no ranking de artilheiros do time comandado por Mano Menezes. Apenas Ramón Ábila, com 13, e Rafael Sóbis, com 11, marcaram mais que o principal reforço do clube para o ano. O curioso é que a evolução de Thiago Neves ocorreu justamente após ser vítima de vaias da torcida. Bastante criticado após o revés para a Chapecoense em pleno Mineirão, o apoiador passou a render mais e justifica a mudança repentina de rendimento: "Meu crescimento vem junto com o do time. A volta de alguns jogadores nos ajudou. Venho trabalhando para ser o nome do Cruzeiro e, pelo investimento, é o que todos esperam. Quero ajudar dentro de campo. Precisamos de uma sequência de vitórias para não deixar Corinthians e Grêmio se distanciarem da gente", afirmou. Neste domingo (2), às 16h (de Brasília), Thiago Neves entra em campo como o principal jogador do Cruzeiro para o jogo contra o arquirrival Atlético-MG, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre no estádio Independência.