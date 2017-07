Golden State Warriors acerta permanência de mais dois campeões da NBA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais dois campeões da NBA vão continuar no Golden State Warriors. Depois de acertar a permanência de Stephen Curry e Shaun Livingston, o Golden State Warriors renovou os contratos do ala Andre Iguodala e do ala-pivô David West. Um dos nomes mais cobiçados no mercado, Iguodala renovou por três anos e US$ 48 milhões (R$ 158,8 milhões). West, por sua vez, acertou por uma temporada por US$ 2,3 milhões (R$ 7,6 milhões), valor mínimo para veteranos com sua experiência na NBA. Enquanto o campeão mantém seu elenco, o vice tenta se reforçar. O Cleveland Cavaliers acertou a contratação do armador espanhol José Calderón, que, assim como West, assinou pelo mínimo para veteranos: US$ 2,3 milhões (R$ 7,6 milhões). A noite de sábado (1º) teve mais contratações sendo acertadas na NBA. P.J. Tucker foi para o Houston Rockets por quatro anos e US$ 32 milhões (R$ 105,8 milhões), J.J. Redick foi para o Philadelphia 76ers por um ano e US$ 23 milhões (R$ 76,1 milhões), Langston Galloway foi para o Detroit Pistons por três anos e US$ 21 milhões (R$ 69,5 milhões), Amir Johnson foi para o Philadelphia 76ers por um ano e US$ 11 milhões (R$ 36,4 milhões) e Michael Carter-Williams foi para o Charlotte Hornets por um ano e US$ 2,7 milhões (R$ 8,9 milhões). Além disso, mais renovações contratuais foram acertadas. Jrue Holiday fica no New Orleans Pelicans por cinco anos e US$ 126 milhões (R$ 416,8 milhões), e Wayne Selden fica no Memphis Grizzlies por dois anos e salário não divulgado.