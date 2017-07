Manchester City está perto de assinar com lateral do Monaco, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City está prestes a anunciar a contratação de um novo reforço. De acordo com o jornal espanhol "Sport", a agremiação britânica já recebeu o "sim" de Benjamin Mendy, do Monaco. Ainda segundo a publicação da Espanha, o lateral francês de origem senegalesa assinou com o Manchester City por quatro temporadas e com um salário de 6 milhões de euros por ano (R$ 22 milhões de acordo com a cotação atual). O Monaco ainda estaria estudando a oferta do City por Mendy, que gira em torno de 46 milhões de euros (R$ 173 milhões). Mendy está na mira de Pep Guardiola desde as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.