Casal de 79 anos dos EUA treina escondido para corrida de 5 km e chega em 1º

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eles nunca tinham feito uma corrida quando decidiram estrear em uma prova de 5 km. Mas Allan e Ruth Willman não são um casal qualquer. Afinal, essa decisão aconteceu aos 79 anos e permaneceu em segredo para a família. E tem mais: eles não só terminaram a corrida, como ficaram em primeiro lugar em suas respectivas categorias. O feito aconteceu na Barnyard Dash 5k, em Illinois, nos Estados Unidos. “Não contamos para ninguém da família porque queríamos fazer uma surpresa”, contou Ruth à "TV WGN". A ideia surgiu quando eles viam fotos dos quatro filhos e 11 netos e se deram conta que todos sempre foram bons atletas. “Disse para ele: ‘vamos entrar nessa também. É a hora de o vovô e a vovó brilharem’”, disse Ruth. Os dois treinaram por conta própria durante algumas semanas. Entre as corridas cada vez mais longas, eles também faziam alguns exercícios de fortalecimento. No dia da prova, ligaram para os filhos e pediram que todos fossem à linha de chegada com as câmeras preparadas. Ruth chegou um pouco na frente, em 1h00min59, seguida de perto por Allan, com 1h01min48. Ela ficou em primeiro no geral da categoria 75-79 anos, enquanto ele foi o primeiro homem dessa faixa etária. Mas o tempo pouco importava para ambos. Allan, inclusive, foi diagnosticado com mal de Parkinson no ano passado e contou que a preparação para a corrida fez bem para amenizar os sintomas da doença. “Nossos filhos não achavam que a gente poderia fazer isso, mas eu avisei que não somos tão velhos assim”, argumentou Allan. Animado com a experiência e com a repercussão, o casal já tem novo objetivo: outra prova de 5 km, em julho deste ano. “Isso tem feito a gente muito feliz”, completou Ruth à "Runners World".