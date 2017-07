Bebê baleado ainda na barriga da mãe respira por aparelhos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O bebê Artur, baleado quando ainda estava na barriga da mãe Claudineia dos Santos Melo, permanece internado neste domingo (2) em estado grave. Ele está sedado e respira por aparelhos. A mãe já está acordada e lúcida. Ao recuperar os sentidos, a primeira pergunta que fez foi sobre o estado de saúde do filho, que nasceu numa cesariana de emergência. Os dois estão em hospitais diferentes. Artur foi transferido para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em razão da gravidade de seu quadro. O secretário de Saúde de Duque de Caxias, José Carlos Oliveira, afirmou que o bebê está paraplégico. Melo foi baleada na favela do Lixão, em Duque de Caxias (Baixada Fluminense), quando estava na 39ª semana de gravidez. O projétil atingiu o quadril de mulher para, em seguida, atravessar o tórax e o pulmão do bebê, que teve também uma lesão neurológica na coluna. Ela havia saído para o mercado quando foi baleada. De acordo com a Polícia Militar, agentes haviam acabado de realizar uma operação na favela quando, na saída, foram alvos de tiros. A PM afirma que não houve revide. "Naquele momento as guarnições foram chamadas por transeuntes dizendo que havia uma pessoa baleada na Rua Frei Fidelis. A vítima, uma mulher grávida, foi atingida por disparo de arma de fogo na perna", diz nota da PM.